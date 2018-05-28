Мэрия Еревана потратила 104 млн драмов на покупку и установку флагов

В 2017-2018 гг. мэрия Еревана заключила с различными компаниями договоры о приобретении флагов на общую сумму 103 млн 634 тыс. драмов.

В феврале 2017 г. был заключен договор с ООО “Интер партнер”, по которому было приобретено 5000 государственных флагов на сумму 14 млн 600 тыс. драмов.

3500 флагов различных размеров мэрия приобрела и 6 марта 2017 г. у ООО “Альфа Трейд”. Флаги были приобретены в рамках проведения мероприятия “Эребуни-Ереван”. Общая стоимость договора составила 7 млн 850 тыс. драмов.

6 февраля 2017 г. – опять-таки в рамках проведения праздника “Эребуни-Ереван” – столичные власти закупили у ООО “Интер принт” 3500 флагов с гербом Еревана на общую сумму 7 млн 990 тыс. драмов. А по договору от 18 апреля ЗАО “Дзеваворум” в рамках мероприятия “Эребуни-Ереван” оказало услуги по установке и демонтажу флагов. Эти услуги обошлись в 4 млн 995 тыс. драмов.

5000 флагов было закуплено и 7 апреля этого года. На этот раз договор был заключен с ООО “Интер принт”. Его общая стоимость составила 14 млн 160 тыс. драмов. Флаги должны быть поставлены до 30 июня.

30 белых флагов с гербом Еревана на сумму 126 тыс. драмов мэрия приобрела у ЗАО “Дзеваворум”. Договор был заключен 1 февраля с.г.

Значительные средства мэрия выделяет на оказание услуг по установке и демонтажу флагов. В частности, 2 февраля 2017 г. с ЗАО “Дзеваворум” был заключен договор об оказании подобного рода услуг на сумму 9 млн 995 тыс. драмов. А приобретение, установка и демонтаж флагов Республики Армения и четырех иностранных государств, президенты которых должны были прибыть в Ереван, обошлись в 14 млн 990 тыс. драмов.

В рамках того же договора ЗАО “Дзеваворум” оказало услуги по установке флагов ко Дню независимости РА на общую сумму 28 млн 980 тыс. драмов.

Договор об оказании аналогичных услуг был заключен с ЗАО “Дзеваворум” и 24 января этого года. Общая стоимость договора составила 24 млн 933 тыс. драмов.