Никол Пашинян и Бриджет Бринк обсудили дальнейшее развитие армяно-американских отношений

Премьер-министр Никол Пашинян принял заместителя помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Бриджет Бринк.

Премьер-министр подчеркнул важность развития отношений с США и отметил, что правительство РА заинтересовано в развитии сотрудничества во всех сферах, в том числе в политической, экономической областях, укреплении демократии, защиты прав человека и т.д. Никол Пашинян подчеркнул, что новые власти РА считают приоритетом борьбу с коррупцией, реализацию системных реформ в управлении и правовой сфере.

Бриджет Бринк поздравила Никола Пашиняна с вступлением в должность премьер-министра, а также высказала добрые пожелания по случаю исторического для Армении дня – 100-летия Первой Республики. Госпожа Бринк отметила, что в этот исторический для Армении период США готовы предпринять шаги для углубления и ещё большего развития взаимодействия с нашей страной. «Соединённые Штаты есть и будут крепким партнёром правительства и народа Армении. Приветствуя Вашу решимость бороться с коррупцией, мы будем содействовать усилиям Вашего правительства, которые направлены на обеспечение равных условий игры во благо народа Армении и американских инвесторов», - сказала Бриджет Бринк.

Собеседники коснулись переговорного процесса по карабахскому урегулированию. Премьер-министр подчеркнул важность усилий США и других стран сопредседателей Минской группы ОБСЕ – России и Франции, в направлении мирного урегулирования Нагорно-Карабахской проблемы. Никол Пашинян, подчеркнув решимость Армении в направлении исключительно мирного разрешения карабахской проблемы, отметил важность формирования и укрепления нацеленной на мир атмосферы.

Собеседники затронули также вопросы стимулирования американских инвестиций в экономику Армении, ещё большей активизации торгово-экономических связей, расширения двустороннего политического диалога и другие вопросы.