“Капанский горно-обогатительный комбинат” в связи с забастовкой работников ГОК распространил заявление

Закрытое Акционерное Общество “Капанский горно-обогатительный комбинат” в связи с забастовкой работников ГОК распространило заявление, в котором говорится:

ЗАЯВЛЕНИЕ

Реагируя на публикации в СМИ и отвечая на запросы, ЗАО «Капанский ГОК» (далее - Предприятие) сообщает, что с 15:00 25.05.2018 г. ряд работников рудника Предприятия покинули свои рабочие места и начали митинг рядом с административным зданием Предприятия. К митингующим далее присоединились некоторые работники следующей смены и других подразделений Предприятия, а также лица, которые не состоят в трудовых отношениях с Предприятием. Митингующие требуют пересмотреть условия оплаты труда.

Вышеуказанные действия, направленные на саботирование деятельности Предприятия, не реализовывались в порядке, установленном Трудовым кодексом для организации забастовок. Они не могут считаться реализацией установленного законодательством РА права работников на организацию и участие в забастовках.

28.05.2018 г. 6 сотрудников Предприятия без средств индивидуальной защиты, нарушая внутренний распорядок Предприятия, вошли в рудник Предприятия и объявили голодовку с требованием пересмотра условий оплаты труда. Учитывая тот факт, что эти сотрудники, нарушив правила технической безопасности, создали реальную опасность для своих жизни и здоровья, Предприятие направило соответствующее сообщение в Полицию РА.

В результате этих действий работа комбината остановлена, что приводит не только к ущербу для предприятия, но и к тому, что сотрудники, не разделяющие требований протестующих, лишены возможности продолжать работу и получать достойное вознаграждение за свой труд. Каждый день простоя комбината неизбежно сказывается на итоговых показателях, по которым рассчитываются выплачиваемые в госбюджет РА налоги. Предприятие считает, что остановка комбината негативно скажется на экономике города Капана и противоречит интересам не только трудового коллектива, но и всех жителей.

Во избежание тупикового развития ситуации Предприятие выражает готовность к переговорам с представителями трудового коллектива и обсуждению реальных возможностей пересмотра условий трудовых отношений. Предприятие призывает организаторов и участников незаконных действий не загонять ситуацию в тупик и для нахождения взаимоприемлемых решений пойти навстречу предложению о проведении цивилизованных переговоров.

В то же время Предприятие сообщает, что вследствие массовых нарушений трудовых договоров и Коллективного договора, а также незаконных действий с элементами саботажа Предприятию нанесен существенный ущерб. В соответствии с законодательством РА в случае отказа от переговоров и продолжения выдвижения требований в форме ультиматумов Предприятие в установленном в Трудовом кодексе РА порядке прекратит с этими лицами трудовые отношения и в дополнение к этому рассмотрит вопрос об иске в суд на предмет компенсации причиненного ущерба.

Предприятие выражает обеспокоенность в связи с угрозой физической безопасности своих сотрудников и призывает правительство РА и силовые структуры встать на защиту интересов государства и иностранных инвесторов, выполняющих свои финансовые обязательства перед РА и обеспечивающих выполнение социальных программ на местах.

ЗАО «Капанский ГОК»

28.05.2018 г.