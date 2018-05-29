Забастовка в ЕГУ (обновляется)

13։15

В эти минуты студенты ждут встречи с ректором ЕГУ Арамом Симоняном.

12.31

Студенты Ереванского государственного университета проводят забастовку. Они требуют отставки ректора ЕГУ Арама Симоняна. О тотальной забастовке на своей странице в Фейсбук сообщил один из учредителей инициативы “ЕГУ рестарт” Давид Петросян. Он изложил требования студентов, отметив, что целью забастовки является отставка ректора Ереванского госуниверситета, роспуск совета попечителей, проведение финансового аудита, прекращение деятельности студсовета и профсоюза.

Утром студенты собрались перед центральным корпусом ЕГУ, откуда направились ко второму корпусу на улице Абовяна. В эти минуты колонна студентов, скандируя лозунг “Свободный независимый студент” направляется к центральному корпусу Ереванского государственного университета.