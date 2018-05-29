Никол Пашинян: “Председатель Национального Собрания был приглашен. Что касается председателей комиссий, то произошло обидное недоразумение”

Председатель Национального Собрания был приглашен на праздничное мероприятие по случаю 100-летия Первой Республики, которое проходило на территории Сардарапатского мемориала, заверил в беседе с Hetq.am премьер-министр РА Никол Пашинян. Ранее спикер Республиканской партии Армении заявил, что на юбилейный парад были приглашены всего три депутата от РПА.

На наше замечание о том, что со вчерашнего дня обсуждается вопрос отсутствия на праздничном мероприятии представителей Республиканской партии и в частности спикера парламента, Пашинян ответил: “Я понимаю, в Армении есть традиция обсуждать и решать все вопросы, даже цвет галстука, на уровне премьера. Но я должен отметить, что эта ситуация не может продолжаться. Я всего лишь хочу сказать, что, судя по всему, с учетом логики переходного периода произошло недоразумение. Председатель Национального Собрания, конечно, был приглашен. Что касается председателей комиссий, то, думаю, произошло обидное недоразумение. Система, наверное, исходит из того, что власть должна создавать неудобства для оппозиции, однако в новой Армении эта логика не должна действовать”.

Отметим, что после обсуждений бюджета предстоит встреча Никола Пашиняна с коллегами из парламентской фракции “Елк”, которая до сих пор не имеет руководителя. На вопрос, кто заменит Пашиняна в этой должности, премьер-министр ответил: “Вопрос руководителя фракции, мне кажется, должен быть решен в общеполитическом контексте. В новой ситуации фракция “Елк” должна уточнить свои планы и виденье стратегии, после чего вопрос получит решение”.