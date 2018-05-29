Председатель КГД: “По сравнению с тем, что было раньше, “Норфолк” создала более прозрачную ситуацию”

В ходе сегодняшнего обсуждения отчета о выполнении госбюджета 2017 г. депутат парламентской фракции “Царукян” Микаел Мелкумян затронул вопрос о выявленных на днях Службой национальной безопасности злоупотреблених в ООО “Норфолк Консалтинг”. Обращаясь к министру финансов Атому Джанджугазяну, Мелкумян напомнил о том, что в октябре-ноябре прошлого года этот вопрос подняли и работники торговых ярмарок.

“Мы предупредили правительство, что проводится монопольная таможенная политика, платежи берутся из воздуха. Вы вместе с бывшим руководством Минфина должны были понести ответственность как полномочный орган государственного управления. Почему вы не отреагировали? Вместо карго был создан один орган, который забирал взятые из воздуха платежи. Почему ваше министерство не отреагировало на это явление?” – поинтересовался Мелкумян.

А.Джанджугазян предложил, чтобы на этот вопрос ответил председатель Комитета госдоходов Давид Ананян, занимавший ранее должность замминистра финансов. Ананян сказал, что ранее в определенной степени касался этого вопроса. По словам руководителя КГД, предусмотренный механизм правильнее было бы задействовать с участием государства, то есть создать акционерную компанию.

“Функция, которую осуществляла компания “Норфолк”, преследовала цель выправить в какой-то степени ситуацию, осложненную доставшимися в наследство от прошлого коррупцционными рисками. В сообщении Службы нацбезопасности четко говорится, что в прошлом действовали 8-9 организаций, которые могли осуществлять и растаможку, и перевозку грузов. “Норфолк” была создана с целью разграничения грузоперевозок от растаможки”,- пояснил Давид Ананян.

Председатель КГД не пожелал говорить о том, уклонялась ли компания от уплаты налогов, отметив, что это выяснит следствие.

“Констатируем, что “Норфолк” была создана с целью отрегулировать ситуацию. Насколько это удалось, покажет следствие. Как специалист считаю, что по сравнению с тем, что было раньше, “Норфолк” создала более прозрачную ситуацию, возможно, допустив в своей деятельности определенные отклонения”,- сказал председатель КГД.