Американец из Баку

«Азербайджанский ландромат» — это запутанная сеть банковских счетов, которые использует политическая элита страны для роскошных покупок, отмывания денег и подкупа европейских политиков. Кроме того, через эти счета проходят платежи человеку, который занимается расширением влияния Азербайджана в США, о чем свидетельствуют данные журналистов.

Таким способом 2,5 миллиарда евро прошли через «прачечную» с 2012 по 2014 год. Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) и его партнеры раскрыли схему в сентябре прошлого года.

Часть денег была направлена на продвижение политических интересов правительства Азербайджана за рубежом и оседала на счетах европейских политиков, которые благосклонно отзывались об авторитарном режиме президента Ильхама Алиева, даже когда в Азербайджане шли аресты журналистов и оппозиционеров.

Еще одним получателем денег через «азербайджанскую прачечную» на сумму в четверть миллиона долларов оказался влиятельный эксперт в нефтегазовой отрасли азербайджанского происхождения, который лоббирует интересы Азербайджана в американских политических кругах.

Адиль Багиров, бизнесмен и член азербайджанской диаспоры в Дейтоне (Огайо), получил трансфер в 253 150 долларов всего через несколько месяцев после того, как его НКО в Хьюстоне Azeris Network помогла организовать в Баку конференцию с участием 10 членов конгресса США. Пиршество подверглось критике и расследованию Комитета по этике, поскольку, как оказалось, его провели на деньги азербайджанской нефтяной госкомпании.

Точное происхождение денег, которые получил Багиров, — тайна, спрятанная за таинственными фирмами-однодневками. Однако есть многочисленные доказательства того, что за ними стоит правящая элита авторитарного Азербайджана.

Американская история успеха

Сайт Адиля Багирова екламирует его как пример «американской истории успеха» — амбициозный иммигрант, который приехал в США в 16 лет, чтобы «прилежно учиться и следовать за мечтой» о лучшей жизни.

Он окончил Университет Южной Калифорнии по специальности «международные отношения и бизнес-администрирование», а также получил PhD в области политических наук в Москве. Сейчас, тем не менее, он занимается бизнесом и образованием в Дейтоне — городе в Огайо с населением 140 тысяч человек.

В 2016 году газета Politico описывала Багирова как «достаточно красивого и учтивого человека, который мог легко сделать карьеру в политике… представителя новых американцев, которого лидеры Республиканской партии, по их словам, могли перетянуть на свою сторону, если бы только попытались». Кстати, недавно он рассматривал возможность участия в выборах в сенат от республиканцев, хотя в итоге решил пропустить выборы 2018 года, чтобы «немного отдохнуть», как он сказал в интервью Dayton Magazine.

По данным издания, бизнесмен «посвятил всю свою жизнь образованию для себя и других». И правда, его первый заход в местную политику случился пять лет назад, когда его избрали в школьный совет Дейтона, где он проработал до 2017 года. Багиров уволился за месяц до истечения срока службы после того, как местный активист Дэвид Эсрати обнаружил, что Багиров солгал насчет места жительства.

Как выяснилось, несоответствие Багирова требованиям для избрания в школьный совет — не единственная противоречивая ситуация в биографии бизнесмена. Всего через неделю после избрания на эту должность консалтинговая компания Багирова Turbillion LLC получила 253 150 долларов от Hilux Services — компании-однодневки, которая входит в схему «азербайджанской прачечной». Назначение перевода загадочно обозначено «по контракту».

В то время как Багиров живет в Огайо, Turbillion зарегистрирована в штате Вайоминг, который из-за налоговых льгот и условий анонимности популярен среди предпринимателей, желающих скрыть от посторонних глаз свои компании.

У Turbillion нет сайта, о ее деятельности нет публичной информации. И это лишь одна из нескольких однотипных компаний, которые контролирует Багиров. Например, она делит один почтовый адрес в Дейтоне с Nobel Brothers Pictures LLC — еще одной компанией, зарегистрированной в Вайоминге, которая, как сообщается, снимает голливудский фильм об истории нефтяной отрасли в Азербайджане.

Шарфы, ковры, сервизы

Некоммерческая организация Azeris Network (USAN) с офисом в Хьюстоне позиционирует себя как «истинную правозащитную и образовательную сеть», ориентированную на американцев азербайджанского происхождения и выходцев из других тюркских стран. Организацию создали «простые люди для простых людей». Тем не менее ее основная деятельность направлена на продвижение интересов правящей верхушки Азербайджана. За полгода до того, как Багиров получил платеж из «прачечной», организация помогла провести двухдневную конференцию в Баку под названием «Американо-азербайджанские отношения: взгляд в будущее». Это было второе из трех ежегодных мероприятий, которые направлены на укрепление отношений двух стран с акцентом на таких темах, как энергобезопасность, стабилизация и сотрудничество в Закавказье и Каспийском бассейне.

Конференции пришлись на сложный период в отношениях США и Азербайджана. В то время консорциум главных азербайджанских нефтяных компаний, включая государственную SOCAR, BP, «ЛУКОЙЛ» и Национальную иранскую нефтяную компанию (NIOC), добивался освобождения Ирана от санкций США. Санкции ударили по работе консорциума на обширном месторождении Шах-Дениз в Каспийском море и планам по поставкам газа в Европу через так называемый Южный газовый коридор.

Стоит отметить, что в 2013 году в конференции в Баку приняли участие 11 членов конгресса США (10 из них получили деньги за участие), а также более 30 их подчиненных. Согласно конфиденциальному отчету Комитета конгресса по этике, который изучила газета Washington Post, гостей одарили шелковыми шарфами, чайными наборами и азербайджанскими коврами стоимостью от 2,5 тысячи до 10 тысяч долларов. По возвращении в США многие законодатели стали лестно отзываться об Азербайджане и продвигать проект Южного газового коридора. Через пять дней после конференции президент Обама подписал указ об ужесточении санкций в отношении Ирана. Однако документ предусматривал исключение для «некоторых видов деятельности, связанных с проектом трубопровода для поставок природного газа с месторождения Шах-Дениз в Европу и Турцию», — говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома.

В приглашениях, которые сотрудники азербайджанской государственной нефтяной компании SOCAR высылали конгрессменам, компания USAN Багирова значилась как один из организаторов конференции наравне с хьюстонской НКО Turquoise Council of Americans and Eurasians. Однако без каких-либо объяснений организация Багирова исчезла из списка организаторов. Эта деталь, установленная OCE, вызвала вопросы. Вместо компании Багирова в списке появилась третья хьюстонская НКО — Assembly of the Friends of Azerbaijan.

По данным OCE, эта организация тайно получила 750 тысяч долларов на транспортные расходы, размещение и аренду помещения от SOCAR. Бюджет конференции составил, по приблизительным оценкам, 1,5 миллиона долларов.

Но, похоже, у организаторов возникли проблемы со средствами. Два менеджера из ConocoPhillips сообщили OCE, что президент обеих компаний-организаторов Кемаль Оксуз просил корпорацию о спонсорской помощи в объеме 250 тысяч долларов. Но в конечном счете компания согласилась предоставить всего 10 тысяч долларов, как и два других спонсора — McDermott и BP.

Журналисты не нашли доказательств того, что Багиров или его НКО помогли покрыть нехватку. Но через шесть месяцев его консалтинговая компания получила взнос в размере 253 150 долларов из «азербайджанского ландромата».