Американец из Баку

«Азербайджанский ландромат» — это запутанная сеть банковских счетов, которые использует политическая элита страны для роскошных покупок, отмывания денег и подкупа европейских политиков. Кроме того, через эти счета проходят платежи человеку, который занимается расширением влияния Азербайджана в США, о чем свидетельствуют данные журналистов.
Таким способом 2,5 миллиарда евро прошли через «прачечную» с 2012 по 2014 год. Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) и его партнеры раскрыли схему в сентябре прошлого года.
Часть денег была направлена на продвижение политических интересов правительства Азербайджана за рубежом и оседала на счетах европейских политиков, которые благосклонно отзывались об авторитарном режиме президента Ильхама Алиева, даже когда в Азербайджане шли аресты журналистов и оппозиционеров.
Еще одним получателем денег через «азербайджанскую прачечную» на сумму в четверть миллиона долларов оказался влиятельный эксперт в нефтегазовой отрасли азербайджанского происхождения, который лоббирует интересы Азербайджана в американских политических кругах.
Адиль Багиров, бизнесмен и член азербайджанской диаспоры в Дейтоне (Огайо), получил трансфер в 253 150 долларов всего через несколько месяцев после того, как его НКО в Хьюстоне Azeris Network помогла организовать в Баку конференцию с участием 10 членов конгресса США. Пиршество подверглось критике и расследованию Комитета по этике, поскольку, как оказалось, его провели на деньги азербайджанской нефтяной госкомпании.
Точное происхождение денег, которые получил Багиров, — тайна, спрятанная за таинственными фирмами-однодневками. Однако есть многочисленные доказательства того, что за ними стоит правящая элита авторитарного Азербайджана.
Американская история успеха
Сайт Адиля Багирова екламирует его как пример «американской истории успеха» — амбициозный иммигрант, который приехал в США в 16 лет, чтобы «прилежно учиться и следовать за мечтой» о лучшей жизни.
Он окончил Университет Южной Калифорнии по специальности «международные отношения и бизнес-администрирование», а также получил PhD в области политических наук в Москве. Сейчас, тем не менее, он занимается бизнесом и образованием в Дейтоне — городе в Огайо с населением 140 тысяч человек.
В 2016 году газета Politico описывала Багирова как «достаточно красивого и учтивого человека, который мог легко сделать карьеру в политике… представителя новых американцев, которого лидеры Республиканской партии, по их словам, могли перетянуть на свою сторону, если бы только попытались». Кстати, недавно он рассматривал возможность участия в выборах в сенат от республиканцев, хотя в итоге решил пропустить выборы 2018 года, чтобы «немного отдохнуть», как он сказал в интервью Dayton Magazine.
По данным издания, бизнесмен «посвятил всю свою жизнь образованию для себя и других». И правда, его первый заход в местную политику случился пять лет назад, когда его избрали в школьный совет Дейтона, где он проработал до 2017 года. Багиров уволился за месяц до истечения срока службы после того, как местный активист Дэвид Эсрати обнаружил, что Багиров солгал насчет места жительства.
Как выяснилось, несоответствие Багирова требованиям для избрания в школьный совет — не единственная противоречивая ситуация в биографии бизнесмена. Всего через неделю после избрания на эту должность консалтинговая компания Багирова Turbillion LLC получила 253 150 долларов от Hilux Services — компании-однодневки, которая входит в схему «азербайджанской прачечной». Назначение перевода загадочно обозначено «по контракту».
В то время как Багиров живет в Огайо, Turbillion зарегистрирована в штате Вайоминг, который из-за налоговых льгот и условий анонимности популярен среди предпринимателей, желающих скрыть от посторонних глаз свои компании.
У Turbillion нет сайта, о ее деятельности нет публичной информации. И это лишь одна из нескольких однотипных компаний, которые контролирует Багиров. Например, она делит один почтовый адрес в Дейтоне с Nobel Brothers Pictures LLC — еще одной компанией, зарегистрированной в Вайоминге, которая, как сообщается, снимает голливудский фильм об истории нефтяной отрасли в Азербайджане.
Шарфы, ковры, сервизы
Некоммерческая организация Azeris Network (USAN) с офисом в Хьюстоне позиционирует себя как «истинную правозащитную и образовательную сеть», ориентированную на американцев азербайджанского происхождения и выходцев из других тюркских стран. Организацию создали «простые люди для простых людей». Тем не менее ее основная деятельность направлена на продвижение интересов правящей верхушки Азербайджана. За полгода до того, как Багиров получил платеж из «прачечной», организация помогла провести двухдневную конференцию в Баку под названием «Американо-азербайджанские отношения: взгляд в будущее». Это было второе из трех ежегодных мероприятий, которые направлены на укрепление отношений двух стран с акцентом на таких темах, как энергобезопасность, стабилизация и сотрудничество в Закавказье и Каспийском бассейне.
Конференции пришлись на сложный период в отношениях США и Азербайджана. В то время консорциум главных азербайджанских нефтяных компаний, включая государственную SOCAR, BP, «ЛУКОЙЛ» и Национальную иранскую нефтяную компанию (NIOC), добивался освобождения Ирана от санкций США. Санкции ударили по работе консорциума на обширном месторождении Шах-Дениз в Каспийском море и планам по поставкам газа в Европу через так называемый Южный газовый коридор.
Стоит отметить, что в 2013 году в конференции в Баку приняли участие 11 членов конгресса США (10 из них получили деньги за участие), а также более 30 их подчиненных. Согласно конфиденциальному отчету Комитета конгресса по этике, который изучила газета Washington Post, гостей одарили шелковыми шарфами, чайными наборами и азербайджанскими коврами стоимостью от 2,5 тысячи до 10 тысяч долларов. По возвращении в США многие законодатели стали лестно отзываться об Азербайджане и продвигать проект Южного газового коридора. Через пять дней после конференции президент Обама подписал указ об ужесточении санкций в отношении Ирана. Однако документ предусматривал исключение для «некоторых видов деятельности, связанных с проектом трубопровода для поставок природного газа с месторождения Шах-Дениз в Европу и Турцию», — говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома.
В приглашениях, которые сотрудники азербайджанской государственной нефтяной компании SOCAR высылали конгрессменам, компания USAN Багирова значилась как один из организаторов конференции наравне с хьюстонской НКО Turquoise Council of Americans and Eurasians. Однако без каких-либо объяснений организация Багирова исчезла из списка организаторов. Эта деталь, установленная OCE, вызвала вопросы. Вместо компании Багирова в списке появилась третья хьюстонская НКО — Assembly of the Friends of Azerbaijan.
По данным OCE, эта организация тайно получила 750 тысяч долларов на транспортные расходы, размещение и аренду помещения от SOCAR. Бюджет конференции составил, по приблизительным оценкам, 1,5 миллиона долларов.
Но, похоже, у организаторов возникли проблемы со средствами. Два менеджера из ConocoPhillips сообщили OCE, что президент обеих компаний-организаторов Кемаль Оксуз просил корпорацию о спонсорской помощи в объеме 250 тысяч долларов. Но в конечном счете компания согласилась предоставить всего 10 тысяч долларов, как и два других спонсора — McDermott и BP.
Журналисты не нашли доказательств того, что Багиров или его НКО помогли покрыть нехватку. Но через шесть месяцев его консалтинговая компания получила взнос в размере 253 150 долларов из «азербайджанского ландромата».
Координатор фракции
Конференция 2013 года в Баку стала одним из примеров того, что Багиров делает в интересах правящей элиты Азербайджана. Две другие конференции из этой серии прошли уже в Вашингтоне при открытой поддержке USAN.
В 2009 году он и USAN пригласили гостей на другую запланированную конференцию по американо-азербайджанским отношениям в Вашингтоне с участием бакинского Центра стратегических исследований (SAM). Проект был создан в соответствии с президентским указом как правительственный научно-исследовательский центр.
Багиров также активно работает в кулуарах конгресса. В 2003 году он начал работать на конгрессмена Курта Уэлдона в качестве специального советника по вопросам, связанным с Россией и странами бывшего СССР. Уэлдон, который поддерживает тесные связи с Багировым и его отцом, покинул конгресс в 2006 году — вскоре после того, как Министерство юстиции провело расследование в его отношении. Предполагается, что Уэлдон передал лоббистской компании своей дочери миллион долларов по консалтинговым контрактам от российских компаний и сербского фонда.
Уэлдон основал Азербайджанскую фракцию конгрессменов в 2004 году вместе с приятелем, конгрессменом Соломоном Ортисом. Фракция дает ее участникам возможность влиять на политику и распространять информацию в общих интересах.
Багиров был координатором фракции и, предположительно, сопровождал делегации конгресса в странах бывшего Союза в 2003 и 2004 годах. И Ортис, и бывший советник, который помог создать фракцию, позже вели работу с членами парламента от лица другого получателя азербайджанских денег. (Читайте также: «Лоббистская фирма из США отмывает репутацию Азербайджана, получая плату из «отмывочной» схемы.) Из 10 членов конгресса, чьи поездки на конференцию в Баку в 2013 году были оплачены, семеро состояли в Азербайджанской фракции.
С 2008 по 2016 год Багиров практически каждый год был гостем Комиссии по бюджетным ассигнованиям, где зачитывал рекомендации по расходованию бюджета помощи в Азербайджане и Армении. Через несколько лет другие представители USAN и еще одного некоммерческого фонда Багирова, Karabakh Foundation, также бывали в комиссии.
Стенограммы выступлений Багирова свидетельствуют, что он действует против интересов Армении в Вашингтоне (эти две страны уже многие годы в конфронтации из-за Нагорного Карабаха).
В частности, во время первого выступления в комиссии в 2008 году он предлагал справедливую помощь обеим странам, однако к 2012 году изменил свое мнение и призвал комиссию прекратить помощь Армении и тут же запросил у Агентства США по международному развитию 26 миллионов долларов для Азербайджана и дополнительно 3,9 миллиона долларов на военную помощь стране.
После этого Госдепартамент опротестовал предложенный бюджет на 2014 год, заявив, что «некто перевернул и изменил нейтральную позицию США». USAN в свою очередь публично обвинила Армению в том, что та представила комиссии «ложную или преувеличенную информацию, в то время как выпрашивала десятки миллионов долларов американских налогоплательщиков через проплаченного лоббиста Армении». На протяжении всех выступлений в комиссии Багиров не сказал ни слова о широко известной проблеме соблюдения прав человека в Азербайджане.
Глобальная стратегия влияния
Помимо лоббистской работы в Вашингтоне Адиль Багиров также занимал должность вице-президента по международным делам в хьюстонской Worldwide Strategic Energy, Inc. (WSE), которая предлагает «сильные деловые и политические связи» потенциальным клиентам, которые хотят получить доход от развития углеводородного бизнеса в «политически сложных странах», включая Азербайджан. Компания также утверждает, что располагает стратегическими союзниками в этой стране «для организации прямой работы» с рядом нефтяных компаний, включая SOCAR.
Внутренний меморандум WSE от 2007 года, который оказался в распоряжении журналистки Линдси Бейерштейн, утверждает, что «дочка» WSE — Caspian Alliance — предоставляла услуги «стратегического консалтинга правительству Азербайджана». Далее отмечается, что «команда уже начала капитализировать эти отношения, получив несколько контрактов и ведя переговоры об аренде углеводородных участков». Багиров описан в документах как «самый главный эксперт компании по России и странам СНГ». В записях также есть его совместная фотография с президентом Азербайджана Алиевым.
В то время президентом и генеральным директором WSE был Стивен Пейн — лоббист, который вынужденно ушел из консультативного совета в Департамент внутренней безопасности после того, как Times тайно записала, как он предлагал доступ к высшим должностным лицам США в обмен на сумму до 750 тысяч долларов.
Отец Багирова Тогрул также фигурирует как член консультативного совета WSE и описывается как человек с «возможностями взаимодействия с любой российской энергетической компанией».
Багиров-старший — влиятельная фигура в российской нефтегазовой отрасли. Он служит специальным советников премьер-министра, министра энергетики и компаний «Газпром» и «ЛУКОЙЛ». Связь компании с Азербайджаном не ограничивается нефтью и газом. Компания — предшественница WSE, в которой Багиров также был вице-президентом по международным делам, как заявлено, устроила визит Алиева в Белый дом и «вела агрессивную медиакампанию с целью дискредитировать азербайджанскую оппозицию, чтобы правительство могло свободно контролировать выборы и законодательство».
Иностранный агент?
Закон о регистрации иностранных агентов (FARA) — статут Министерства юстиции США, в котором лица, представляющие интересы иностранных государств, должны раскрыть свои отношения с иностранным правительством. Багиров таких сведений не представил, несмотря на свою деятельность и тесные отношения его семьи с правительством Азербайджана и правящей элитой.
В 2000-х он работал советником Комитета по обороне и безопасности парламента страны. В июле 2011 года президент Алиев наградил его медалью за укрепление дружбы народов и развитие азербайджанской диаспоры.
Любой человек, который прямо или косвенно получает субсидии и поддержку из-за рубежа, должен быть зарегистрирован в FARA как иностранный агент. Однако, по словам юриста из Jenner & Block Габриэля Жилетта, «статут достаточно широк и подлежит осмыслению, чтобы установить связь и формат отношений между иностранным правительством и его подданным в США».
Журналисты также обнаружили, что, продвигая интересы Азербайджана в правительстве США, Багиров, по всей видимости, имел тройное гражданство.
Заявка в Экономический и социальный совет ООН, которую USAN отправил для получения статуса консультанта, показывает, что Багиров был и американским, и азербайджанским гражданином в 2013 году. Отчеты российской нефтяной компании Petrogaz, в которой он владел акциями, показывают, что в середине 2000-х он также имел российское гражданство.
«Его связей и нескольких гражданств недостаточно, чтобы потребовать регистрации [FARA], — говорит юрист из Sandler Reiff Джош Розенштейн. — Тем не менее, скорее всего, этого достаточно, чтобы следователя заинтересовали вопросы о взаимоотношениях с этими странами и о том, является ли он иностранным агентом».
Багиров не ответил на вопросы журналистов о своей лоббистской деятельности.
При участии Криса Беневенто, Пола Раду и Лейлы Сарцевич.