Лоббистская фирма из США отмывает репутацию Азербайджана, получая плату из «отмывочной» схемы

«Азербайджанский ландромат» — закулисная схема по отмыванию денег и одновременно «черная касса», с помощью которых из закавказской республики с 2012 по 2014 год утекло 2,9 миллиарда долларов. Выяснилось, что часть средств, проведенных через эту «отмывочную», попали в распоряжение якобы частной азербайджанской организации, которая более десяти лет нанимала фирму из штата Вирджиния, чтобы лоббировать нужные интересы среди должностных лиц США.
Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) уже публиковал материалы о том, что деньги из «теневого фонда» шли на продвижение удобной для правительства Азербайджана политической повестки. Так, средства пополняли банковские счета европолитиков, хвалебно отзывавшихся о власти президента Ильхама Алиева, хотя та же власть бросала за решетку журналистов и политических активистов. Точное происхождение этих финансов неясно — они скрыты за «анонимными» фирмами-однодневками. Однако есть масса свидетельств того, что распоряжается ими правящая элита авторитарного азербайджанского режима.
И вот теперь новое расследование раскрывает, как через серию траншей от двух ключевых для «ландромата» фиктивных компаний, не имеющих ни реальных владельцев, ни директоров, более полутора миллионов долларов попали к загадочной бакинской организации Renaissance Associates. Сама же эта структура привлекала лоббистскую фирму в США, чтобы организовывать положительные отзывы об Азербайджане и жертвовать тысячи долларов на политические кампании американских конгрессменов — как сенаторов, так и членов палаты представителей, заседающих в комитетах, которые распределяют финансовую помощь за рубежом.
В центре лоббистских усилий и Европе, и в США оказался один и тот же человек — Эльхан Сулейманов, парламентарий из Азербайджана, ответственный, по утверждению итальянских следователей, за реализацию амбициозного плана по улучшению имиджа закавказской республики «Азербайджан-2020: взгляд в будущее», который в конце 2011 года инициировал президент Алиев.
Сулейманов руководит близкой азербайджанскому режиму организацией, действующей, как можно судить, в тесной связке с Renaissance (обе структуры — соседи по офисам). Однако раз официальных связей между Renaissance и Сулеймановым или кем-либо из властных чиновников Азербайджана нет, то нанятая лоббистская фирма из США формально может не раскрывать эти отношения и не следовать Закону о регистрации иностранных агентов (FARA — The Foreign Agents Registration Act). Американский закон обязывает регистрироваться в качестве иностранных агентов организации, представляющие интересы зарубежных правительств.
Также платежи из «теневого фонда» уходили влиятельному консультанту из нефтегазовой сферы, тесно связанному с президентом Алиевым. Этот человек, живущий в Дейтоне, штат Огайо, говорит, что он олицетворяет «историю успеха» эмигранта в новом обществе, хотя и не забывает лоббировать интересы своей родины во властных структурах США. (См. статью B«Американец из Баку»)
Азербайджанский Renaissance
Судя по документам «азербайджанского ландромата», две офшорные фиктивные компании — костяк теневой схемы (Metastar Invest и Hilux Services) — с сентября 2012-го по декабрь 2014 года произвели в адрес Renaissance Associates S.A 18 платежей на общую сумму 1 655 649 долларов.
Renaissance позиционирует себя как «консорциум предпринимателей, преподавателей и инвесторов» с главным представительством в Баку и офисами в швейцарском Цуге. Его заявленная цель — помочь «укреплению имиджа [Азербайджана] в США через активное информирование о неизменной приверженности республики принципам демократии и развития гражданского общества с момента обретения независимости в 1991 году».
Помимо этого данные об организации крайне скудны. У «консорциума» нет ни сайта, ни контактной информации, ни открытого списка участников. Похоже, что за последние 14 лет единственным его видом деятельности были взаимоотношения с лоббистской фирмой Bob Lawrence & Associates (BL&A) из Александрии, штат Вирджиния.
Renaissance для BL&A — единственный иностранный клиент. Из ежеквартальных отчетов о лоббистской деятельности фирмы следует, что с июля 2012-го по декабрь 2015 года ее доход от сделок с Renaissance составил 1 533 000 долларов. Любопытно, но сумма мало отличается от той, что сама Renaissance, согласно имеющимся данным, получила за это же время от структур «ландромата».
Более того, последние четыре перевода от «ландромата» на счета Renaissance по объему почти полностью совпадают с платежами от самой Renaissance за услуги лоббирования BL&A за четыре из пяти последующих кварталов (см. инфографику).
С момента первичной регистрации в качестве лоббиста Renaissance в марте 2004 года BL&A последовательно занималась разными вопросами в интересах правительства Азербайджана. В 2006 году фирма, как сообщалась, обеспечивала визит президента Алиева в Белый дом. Три года спустя она организовала посещение Баку для бывшего главы избирательного штаба Барака Обамы Дэвида Плафа, который выступил перед членами правительства республики.
Судя по ее профильным отчетам, среди направлений лоббистской деятельности BL&A были военные ассигнования США на оборону в Закавказье, проблема Нагорного Карабаха, территория которого — предмет спора между Арменией и Азербайджаном, и проходящий неподалеку стратегически важный нефтепровод из Азербайджана в Турцию.
С 2008 по 2016 год подкомитет палаты представителей конгресса США по государственным, иностранным операциям и смежным вопросам ежегодно приглашал президента BL&A Боба Лоуренса поделиться рекомендациями о выделении финансовой помощи Армении и Азербайджану.
В своих выступлениях Лоуренс часто подчеркивал, что нефтегазовая инфраструктура Азербайджана «критически значима для безопасности и благополучия народов Европы», и неоднократно призывал отменить раздел 907 Закона США о поддержке свободы (The Freedom Support Act), который запрещает передавать бюджетные средства напрямую правительству Азербайджана.
Также Лоуренс убеждал членов подкомитета в том, что региональный противник Азербайджана Армения — «не признающее принятых норм государство, <…> открыто защищающее преступников и нарушающее права человека». При этом об Азербайджане он высказывался гораздо более снисходительно. В своем первом выступлении он признал, что «восемь или девять журналистов были избиты или оказались в тюрьме», однако тут же заявил, что «президент Алиев помиловал большинство из них».
Лоббирование интересов лоббистов
Официальная отчетность BL&A указывает и на то, что в работе на Renaissance американская фирма привлекала в качестве «субподрядчиков» другие лоббистские фирмы в США. К примеру, между июлем 2012-го и декабрем 2015 года BL&A заплатила не менее 250 тысяч долларов The Crane Group за лоббирование сената и палаты представителей по линии «государственных и международных отношений», а также за обеспечение «содействия Азербайджану».
За тот же период BL&A потратила 280 тысяч долларов на услуги бывшего конгрессмена-демократа от Техаса Соломона Ортиса, который действовал через свою фирму Solomon P Ortiz Holdings LLC. Задачей экс-конгрессмена было лоббирование «стратегических отношений» между США и Азербайджаном. В 2012 году, спустя шесть недель после начала этой работы, Ортис написал хвалебный блог об Азербайджане в Huffington Post. Вообще, Ортис может похвастаться долгой историей отстаивания азербайджанских интересов на Капитолийском холме. В 2004 году он был соучредителем Объединения конгрессменов в поддержку Азербайджана (the Congressional Azerbaijan Caucus) — группы законодателей, деятельность которой координировал получатель средств «ландромата» Багиров (см. статью «Американец из Баку»).
В становлении проазербайджанского объединения участвовал и один из многолетних советников Ортиса — Джон Макгрегор. В 2005 году Макгрегор присоединился к BL&A как консультант и через свою компанию The McGregor Group лоббировал интересы Renaissance перед властями США не далее как в 2016 году.
С 2012 по 2015 год отдельные персоны, зарегистрированные как профессиональные лоббисты, действуя напрямую или косвенно по поручению Renaissance, передали тысячи долларов пожертвований на политические кампании кандидатов, включая сенаторов и членов палаты представителей, которые в тот период входили или возглавляли подкомитеты, отвечавшие за бюджетные ассигнования.
«С этими делами не связан»
Закон о регистрации иностранных агентов (FARA) — нормативный акт Министерства юстиции США, требующий ставить на соответствующий учет лоббистов, которые представляют интересы иностранных государств. Также они должны представлять основные сведения о своей деятельности.
На сайте BL&A утверждается, что фирма «не работает на азербайджанское правительство, не отчитывается перед ним и не получает указаний от него самого или от отдельных должностных лиц Азербайджана».
Впрочем, в 2005 году, спустя год после начала работы BL&A с Renaissance, азербайджанское независимое новостное агентство «Туран» сообщило, что получило в свое распоряжение письмо, в котором организация Renaissance названа лоббистской фирмой, продвигающей интересы Баку в Вашингтоне.
Несмотря на тесное сотрудничество с Renaissance — получателем денег от «ландромата», BL&A никогда не регистрировала свою работу на эту азербайджанскую организацию по закону FARA.
Дело в том, что формально Renaissance — не госструктура, а значит, BL&A вправе не раскрывать данные о том, кто контролирует или финансирует этого ее клиента. Позиционируя себя как структуру частного сектора с интересами в торговой сфере, BL&A подпадает здесь под действие менее строгого Закона о декларировании лоббистской деятельности (LDA — Lobbying Disclosure Act).
«Во многих случаях исключения, содержащиеся в LDA, как бы размывают требование регистрироваться по FARA, — делится мнением юрист фирмы Jenner & Block Гэбриел Жилетт. — Но количество «прослоек» между иностранным правительством и лоббистской деятельностью в США необязательно отменяет необходимость регистрироваться согласно закону FARA».
«Политическая реклама для создания позитивного имиджа или пиар-услуги в США, то есть некоммерческие виды деятельности с целью повлиять на американское общество… однозначно подпадают под требования FARA, — говорит в свою очередь Джош Розенштейн, юрист фирмы Sandler Reiff, специализирующийся на вопросах, связанных с FARA. — Область применения FARA гораздо шире традиционного лоббирования. Сюда также входят, как особо прописано в законе, пиар-деятельность и информационно-агитационная работа».
В ответ на вопрос журналистов о работе его фирмы на Renaissance основатель и президент BL&A Боб Лоуренс заявил, что уже три года «с этими делами не связан». Однако фирма подавала официальные отчеты о лоббистской деятельности еще в июле 2017 года, а среди клиентов на ее сайте указана Renaissance. Лоуренс отказался сообщить что-либо еще о Renaissance или об отсутствии у его фирмы регистрации по FARA.
Что касается старшего вице-президента BL&A Джеймса Голдуотера, то он вообще отрицал, что Renaissance когда-то была в его портфолио.
Однако судя по поданной фирмой отчетности, с 2004 по 2009 год он персонально лоббировал интересы Renaissance по нескольким направлениям, включая нефтепровод в Турцию и оборонные ассигнования для Закавказского региона. Но в ответ на вопрос, означает ли это, что фирма подавала ложную информацию американским властям, Голдуотер лишь повторил, что никогда не занимался этими вопросами.
Так же и Джон Макгрегор заявил журналистам, что «не взаимодействовал с Renaissance», а распоряжения получал напрямую от Боба Лоуренса. Тем не менее на сайте BL&A однозначно сказано: он «принимал значимое участие в сотрудничестве фирмы с Renaissance». Макгрегор не стал объяснять, почему его работа на азербайджанскую организацию не повлекла за собой регистрации по закону FARA.
Помогать и развивать
Как заявлено на сайте BL&A, в рамках сотрудничества с Renaissance фирма «на ежедневной основе» работает с Ассоциацией развития гражданского общества Азербайджана (АРГО).
Расположенная в Баку ассоциация — лояльная местному режиму НКО, которую курирует Эльхан Сулейманов, член парламента Азербайджана и бывший депутат Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
На своем сайте BL&A говорит, что Renaissance вносит вклад в «поддержку и развитие» АРГО. Однако связи между ними, видимо, теснее, чем декларируется: к примеру, обе организации даже находятся в одном здании в Баку. В апреле 2016 года АРГО подписала трехмесячный контракт с лоббистской фирмой в США Greenberg Traurig. Последняя в своей отчетности согласно требованиям FARA указала, что ежемесячные платежи за услуги в размере 25 тысяч долларов производила Renaissance.
Есть еще один любопытный момент. Бывший немецкий политик Эдуард Линтнер, получавший деньги от «азербайджанского ландромата» и расточавший дифирамбы республике за проведение «честных» выборов, которые повсеместно подвергались критике, называл АРГО источником перечисленных ему платежей. Часть переводов поступила от тех же фиктивных компаний, что отправляли деньги для Renaissance.
(Скандал с участием Линтнера — часть другой лоббистской эпопеи в Европе, во главе которой стоял Сулейманов. В материалах OCCRP об этом рассказывается, что еще два члена ПАСЕ получали деньги от той же фиктивной компании.)
Когда журналисты OCCRP позвонили в офис Сулейманова, его секретарь ответил, что напрямую поговорить с ним нет возможности, так как он не владеет английским. Однако в информации о Сулейманове на сайте ПАСЕ английский указан в качестве его рабочего языка. Ни сам Сулейманов, ни представители в его офисе не ответили на вопросы о Renaissance.
«Если неправительственное объединение, само подконтрольное властям, по факту контролирует, дает указания и финансирует такую непрозрачную организацию [Renaissance], тогда, судя по всему, должны действовать требования FARA, — полагает Джош Розенштейн из юридической конторы Sandler Reiff. — Подобный посредник — фактически организация-пустышка, которую используют, чтобы либо намеренно избегать регистрации в рамках FARA, либо иметь возможность переправлять средства действующей в США структуре».
«Я думаю, здесь есть целый ряд аспектов, из-за которых как минимум должны включаться положения FARA, которые на деле не соблюдаются», — считает Розенштейн.
Придать электоральную легитимность
В 2013 году, выступая в подкомитете палаты представителей, Боб Лоуренс подверг сомнению честность прошедших в тот год президентских выборов в Армении, зачитав пресс-релиз с цитатами Сулейманова. Почти за десятилетие своих «экспертных выступлений» от лица компании, убеждающей общество в «неизменной приверженности [Азербайджана] демократическим принципам», Лоуренс предпочитал обходить молчанием азербайджанские выборы.
Международные наблюдатели, включая представителей Госдепартамента США, отмечали факты запугивания оппозиции и независимых СМИ в ходе президентских выборов в Азербайджане в 2013 году. Тогда же произошел невероятный конфуз, когда местный Центризбирком случайно опубликовал перечень результатов на официальном приложении для смартфонов еще до начала голосования. Организация Freedom House, отстаивающая демократию и права человека, после выборов выпустила доклад, в котором назвала победу Алиева с огромным отрывом «предсказуемой» и указала на «многочисленные свидетельства массового электорального мошенничества».
Как уже сообщал OCCRP, два депутата ПАСЕ, получавшие деньги от «азербайджанского ландромата», входили в официальные делегации наблюдателей за выборами в республике и затем оценили эти выборы весьма положительно.
В Renaissance решили организовать схожий «мониторинг» из представителей США.
В колонке комментатора в издании The Hill экс-конгрессмен, демократ от штата Нью-Йорк Майкл Макмеэн охарактеризовал выборы 2013 года как «честные, прозрачные и хорошо организованные». Он был членом делегации под названием «Американская группа наблюдателей», которую по просьбе Renaissance составила и курировала BL&A. В группе присутствовали сотрудники самой BL&A, бывшие конгрессмены, известные политологи и юристы. Все они как один выставили президентским выборам высокую оценку.
В том году Макмеэн уже во второй раз приезжал в Азербайджан. В мае он посетил в Баку сомнительного свойства конференцию, организованную Багировым, — как мы уже знаем, еще одним получателем денег из «ландромата». (См. статью «Американец из Баку».) Финансировала конференцию (нигде это не афишируя) азербайджанская нефтяная госкомпания. Еще занимая кресло конгрессмена, Макмеэн также несколько раз получил от BL&A пожертвования на свои политические кампании.
Макмеэн не ответил на просьбы дать комментарий, но журналистам удалось найти и поговорить с некоторыми членами Американской группы наблюдателей.
«Состав делегации был весьма представительный», — убеждает бывший конгрессмен-республиканец от штата Нью-Йорк Шервуд Бёлерт. Приглашение от Лоуренса войти в нее он получил еще в 2008 году. «Несколько человек [в группе] мне были известны по своей репутации, например, [тележурналист] Лоуренс О’Донелл».
Два других участника «мониторинговой группы» образца 2008 года — Кейти Тревис, которая ранее в тот год покинула Капитолийский холм, где была старшим советником конгрессмена Ортиса, и лоббист Марк Вейт — «субподрядчик» BL&A в деле продвижения интересов Renaissance. Как заверили журналистов все трое, никаких нарушений они не заметили, но особо оговорились при этом, что поездка в Азербайджан была краткой, а основное внимание, по словам Тревис, уделялось вещам и мероприятиям «самого базового свойства».
Бёлерт в свою очередь добавил, что все расходы на посещение республики взяла на себя BL&A.
Конгрессмен Ортис присоединился к «американским наблюдателям» в 2013 году — именно тогда, когда лоббировал развитие стратегических отношений между США и Азербайджаном. Азербайджанским СМИ он заявил, что выборы были «свободные, честные и прозрачные». В поездке в республику в 2015 году с ним также был соучредитель Объединения конгрессменов в поддержку Азербайджана республиканец от штата Пенсильвания Курт Уэлдон. Неоднократные просьбы дать комментарий оба экс-конгрессмена оставили без ответа.
Создать собственную «мониторинговую группу» людей из Renaissance, вероятно, вынудил предыдущий опыт сотрудничества с двумя солидными социологическими фирмами из США. Renaissance воспользовалась их услугами в ходе парламентских выборов в Азербайджане. Президенты фирм Уоррен Митофски и Джо Ленски позже написали, как Renaissance рекомендовала им нанять АРГО для проведения экзитполов, но затем настоятельно просила не публиковать итоги опросов, утверждая, что они якобы вызовут массовые волнения.
Ленски рассказал журналистам OCCRP, что первым с ними от лица Renaissance связался Лоуренс. Однако когда фирмы все равно опубликовали результаты экзитполов, с ними, по словам Ленски, вышел на контакт уже Сулейманов, чтобы выразить неудовольствие. Причем до этого Сулейманов даже приглашал директоров к себе домой.
«Я не думаю, что мне теперь когда-нибудь будут рады в Азербайджане», — предположил Ленски.
В апреле этого года, объявив досрочные президентские выборы, которые часть оппозиционных партий решили бойкотировать, президент Алиев обеспечил себе четвертый срок у руля государства. Международные наблюдатели сообщили о масштабном несоблюдении базовых электоральных процедур и многочисленных серьезных нарушениях выборного процесса.
Aжурналистов Атанаса Чобанова, Хадиджи Исмаиловой, Лейлы Сарцевич и Пола Раду.