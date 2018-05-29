Лоббистская фирма из США отмывает репутацию Азербайджана, получая плату из «отмывочной» схемы

«Азербайджанский ландромат» — закулисная схема по отмыванию денег и одновременно «черная касса», с помощью которых из закавказской республики с 2012 по 2014 год утекло 2,9 миллиарда долларов. Выяснилось, что часть средств, проведенных через эту «отмывочную», попали в распоряжение якобы частной азербайджанской организации, которая более десяти лет нанимала фирму из штата Вирджиния, чтобы лоббировать нужные интересы среди должностных лиц США.

Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) уже публиковал материалы о том, что деньги из «теневого фонда» шли на продвижение удобной для правительства Азербайджана политической повестки. Так, средства пополняли банковские счета европолитиков, хвалебно отзывавшихся о власти президента Ильхама Алиева, хотя та же власть бросала за решетку журналистов и политических активистов. Точное происхождение этих финансов неясно — они скрыты за «анонимными» фирмами-однодневками. Однако есть масса свидетельств того, что распоряжается ими правящая элита авторитарного азербайджанского режима.

И вот теперь новое расследование раскрывает, как через серию траншей от двух ключевых для «ландромата» фиктивных компаний, не имеющих ни реальных владельцев, ни директоров, более полутора миллионов долларов попали к загадочной бакинской организации Renaissance Associates. Сама же эта структура привлекала лоббистскую фирму в США, чтобы организовывать положительные отзывы об Азербайджане и жертвовать тысячи долларов на политические кампании американских конгрессменов — как сенаторов, так и членов палаты представителей, заседающих в комитетах, которые распределяют финансовую помощь за рубежом.

В центре лоббистских усилий и Европе, и в США оказался один и тот же человек — Эльхан Сулейманов, парламентарий из Азербайджана, ответственный, по утверждению итальянских следователей, за реализацию амбициозного плана по улучшению имиджа закавказской республики «Азербайджан-2020: взгляд в будущее», который в конце 2011 года инициировал президент Алиев.

Сулейманов руководит близкой азербайджанскому режиму организацией, действующей, как можно судить, в тесной связке с Renaissance (обе структуры — соседи по офисам). Однако раз официальных связей между Renaissance и Сулеймановым или кем-либо из властных чиновников Азербайджана нет, то нанятая лоббистская фирма из США формально может не раскрывать эти отношения и не следовать Закону о регистрации иностранных агентов (FARA — The Foreign Agents Registration Act). Американский закон обязывает регистрироваться в качестве иностранных агентов организации, представляющие интересы зарубежных правительств.

Также платежи из «теневого фонда» уходили влиятельному консультанту из нефтегазовой сферы, тесно связанному с президентом Алиевым. Этот человек, живущий в Дейтоне, штат Огайо, говорит, что он олицетворяет «историю успеха» эмигранта в новом обществе, хотя и не забывает лоббировать интересы своей родины во властных структурах США. (См. статью B«Американец из Баку»)

Азербайджанский Renaissance

Судя по документам «азербайджанского ландромата», две офшорные фиктивные компании — костяк теневой схемы (Metastar Invest и Hilux Services) — с сентября 2012-го по декабрь 2014 года произвели в адрес Renaissance Associates S.A 18 платежей на общую сумму 1 655 649 долларов.

Renaissance позиционирует себя как «консорциум предпринимателей, преподавателей и инвесторов» с главным представительством в Баку и офисами в швейцарском Цуге. Его заявленная цель — помочь «укреплению имиджа [Азербайджана] в США через активное информирование о неизменной приверженности республики принципам демократии и развития гражданского общества с момента обретения независимости в 1991 году».

Помимо этого данные об организации крайне скудны. У «консорциума» нет ни сайта, ни контактной информации, ни открытого списка участников. Похоже, что за последние 14 лет единственным его видом деятельности были взаимоотношения с лоббистской фирмой Bob Lawrence & Associates (BL&A) из Александрии, штат Вирджиния.

Renaissance для BL&A — единственный иностранный клиент. Из ежеквартальных отчетов о лоббистской деятельности фирмы следует, что с июля 2012-го по декабрь 2015 года ее доход от сделок с Renaissance составил 1 533 000 долларов. Любопытно, но сумма мало отличается от той, что сама Renaissance, согласно имеющимся данным, получила за это же время от структур «ландромата».

Более того, последние четыре перевода от «ландромата» на счета Renaissance по объему почти полностью совпадают с платежами от самой Renaissance за услуги лоббирования BL&A за четыре из пяти последующих кварталов (см. инфографику).