Артур Геворкян покидает ряды Республиканской партии и фракцию РПА

Депутат парламентской фракции Республиканской партии Армении Артур Геворкян покидает ряды РПА и фракцию. Об этом он сообщил на своей фейсбуковской странице.

“Не хочу видеть борьбу между составляющей большинство политической силой и народным движением. Она неуместна и крайне опасна”,- пишет А.Геворкян. По его словам, возникший политический кризис нельзя решить только путем проведения внеочередных выборов, тем более, что неизвестно, когда они состоятся. “Сегодня я считаю правильным с целью повышения эффективности работы создать более мирные и предсказуемые условия для работы правительства. Этим шагом мы дадим возможность новосозданному и, да, неопытному правительству сосредоточиться на своих действиях. Это вытекает из наших национальных интересов”,- отметил депутат.

Он также заверил, что впредь будет голосовать независимо от командных решений и договоренностей. “Я готов голосовать за представленную любой политической силой такую программу, которая послужит развитию и прогрессу Армении”,- подчеркнул Артур Геворкян.