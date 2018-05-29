Сертификаты безопасности – опасным продуктам: ГСБПП нарушает закон

На днях Hetq.am рассказал том, как на армянский рынок попала партия замороженного куриного мяса с сальмонеллой. На этот раз мы представим другие нарушения закона, допущенные Государственной службой безопасности продуктов питания, вследствие которых в Армению были импортированы продукты, получившие сертификат безопасности без проведения экспертизы, либо представляющие опасность продукты питания, которые в результате повторной экспертизы были признаны безопасными.

С доставленными в Армению товарами первыми соприкасаются пограничные инспекторы. Они оценивают риски товара, принимают решение о проведении лабораторного исследования.

И только после этих действий производитель получает (или не получает) сертификат на импорт. Однако проведенные нами изучения допущенных ГСБПП нарушений закона показали, что наличие рисков у того или иного товара не становится серьезной причиной для введения запрета на его ввоз в страну, либо назначается повторная экспертиза, по результатам которой опасный продукт признается безопасным.

Так, 2 апреля 2017 г. украинская компания “Птицекомплекс Губин” импортировала 15 тонн замороженного куриного мяса, в котором лаборатория “Стандарт Диалог” обнаружила сальмонеллу.

Согласно ст.7 закона РА “О безопасности продуктов питания”, эта партия куриного мяса была признана опасной и подлежала уничтожению.

Однако ГСБПП выдала компании “Птицекомплекс Губин” сертификат безопасности N 00007217, или сертификат безопасности, разрешающий импорт признанного опасным товара.

Товар был признан безопасным на основе просроченного сертификата BRC

В июне 2017 г. американская компания “Пилигрим Прайд” импортировала 102 тонны замороженного куриного мяса.

При осуществлении импорта компания представила просроченный сертификат BRC (международный сертификат безопасности продуктов питания. – Авт.), однако пограничный инспектор ГСБПП принял товар, снизив риски груза на 15 единиц. В результате мясо не было отправлено на экспертизу, и 20 июня товар без проведения лабораторного исследования получил разрешающий импорт сертификат безопасности (N00008089).

В отчете Контрольной палаты 2017 г. отмечается также, что “продукты питания, которые в результате лабораторных исследований были признаны не соответствующими стандартам безопасности, не были уничтожены или отправлены обратно”.

Вышеуказанные продукты получили сертификат безопасности. К пакету документов на импортируемые товары вместо протоколов с отрицательными результатами экспертиз были приложены протоколы с положительными результатами повторных лабораторных исследований.

Сертификат на импорт был выдан без проведения лабораторной экспертизы

9 февраля 2017 г. из Бразилии в Армению было импортировано куриное мясо. Оценив риски, инспекторы ГСБП отправили мясо на экспертизу.

Однако через четыре дня, 13 февраля, когда результаты экспертизы еще не были готовы, ГСБПП выдала на эту партию куриного мяса сертификат импорта (N00006717). Между тем результаты лабораторного исследования были получены лишь через 11 дней – 24 февраля.

При проведении 11 января 2017 г. предварительной экспертизы ГСБПП выдала сертификат на импорт (N00006457) и другой компании, импортировавшей 103,8 т мяса. Результаты экспертизы были готовы спустя 5 дней, то есть 16 января.

Аналогичный случай имел место и в случае с маринованными огурцами. Сертификат безопасности на 22 тонны маринованных огурцов (N026248) был выдан 24 ноября 2016 г., а результаты экспертизы были готовы 1 декабря.

Напомним, что недавно читатели Hetq.am прислали в редакцию жалобы на качество маринованных огурцов компании “Lutik”, в которых были обнаружены черви.

Таким образом, ГСБПП нарушила решение правительства N1442Н от 21 октября 2010 г., 17-й и 18-й пункты которого устанавливают: возможность дальнейшего использования груза определяется по результатам лабораторной экспертизы, груз отпускается в соответствии с результатами государственного контроля на основании выданного полномочным органом документа, удостоверяющего безопасность груза”.

Отсутствуют системы учета и нумерации животных

Несколько дней назад Hetq.am опубликовал статью об уничтожении 509 голов свиней в Тавушской области. ГСБПП никак не обосновала произошедшее, заявив, что забой животных был произведен по инициативе собственника. Служба также опровергла утверждения о распространении свиной чумы в Тавуше. Однако собственник отметил, что документы на его животных отсутствуют и что они не были привиты.

В отчете Контрольной палаты 2017 г. отмечается, что в документах о заболеваниях, составленных по результатам зооэпидемиологических исследований, нынешняя ситуация не отражена из-за отсутствия механизмов учета, нумерации и перемещения животных.

Отсутствие этой системы фактически не позволяет ликвидировать болезни животных, а значит, повысить эффективность профилактических мероприятий, которые проводятся на средства госбюджета. Для надлежащей организации процесса прививок животные должны иметь зооветеринарные паспорта с соответствующими номерами.