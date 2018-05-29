Ширак Торосян выходит из фракции РПА

Депутат парламентской фракции Республиканской партии Армении Ширак Торосян на своей фейсбуковской странице сообщил о выходе из фракции.

"Учитывая несовместимость моего и фракции РПА подходов к политическим процессам, а также возможное принятие решения о самостоятельном участии моей политической команды - партии "Могучая Родина" - в предстоящих в ближайшее время внеочередных парламентских выборах, считаю нецелесособразным свое пребывание в составе фракции РПА и заявляю о выходе из этой фракции и продолжении своей деятельности в НС в качестве независимого депутата",- написал Ш.Торосян.

Напомним, что Ширак Торосян - один из 13 депутатов, которые на выборах премьер-министра 8 мая проголосовали за Никола Пашиняна.