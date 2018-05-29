Студенты ЕГУ продолжают акцию протеста: они требуют отставки ректора

Студенты Ереванского государственного университета продолжают блокировать вход в кабинет ректора Арама Симоняна. Они утверждают, что останутся в университете до тех пор, пока Арам Симонян не представит заявление об отставке. Ранее мы сообщали о том, что сегодня утром студенты объявили забастовку.

По их требованию состоялась встреча с ректором, в ходе которой были подняты волнующие студентов вопросы и предъявлены требования. Один из студентов поинтересовался, почему полиция подвергла приводу одного из участников мирной акции на территории университета.

Арам Симонян объяснил эти действия сосображениями безопасности. Одним из требований студентов является роспуск совета попечителей, который возглавляет Серж Саргсян. Ректор отметил, что деятельность этого органа регулируется правительством, которое, в частности, выдвигает ккандидатуры членов совета попечителей. Что касается проведения в университете аудита, то, по словам.Симоняна, он проводится каждый год.

“Мы впервые слышим о том, что университет рассчитан на 7,5 тысяч студентов, между тем здесь учатся 17 тысяч. Получить качественное образование в таких условиях невозможно. Университет – всего лишь место зарабатывания денег”,- отметил учредитель инициативы “ЕГУ рестарт” Давид Петросян.

Касаясь заявления ректора о том, что в Армении нет экономики, нет промышленности, Давид Петросян сказал, что в этом виновата Республиканская партия, членом которой уже 20 лет является Арам Симонян.

Активист также отметил, что все имеющие отношение к Республиканской партии структуры должны быть распущены.

Арам Симонян, касаясь вопросов студентов об отсутствии занавесей, кондиционеров, книг, сказал, что при строительстве университета вентиляционная система была забита строительным мусором, а отсутствие книг он обусловил нехваткой денег.

Встречу со студентами ректор назвал неконструктивной и попытался покинуть зал, однако студенты закрыли двери, не позволив Араму Симоняну уйти. Спустя некоторое время они все же позволили ректору удалиться в свой кабинет.

В ходе встречи с журналистами Арам Симонян сказал, что в университете есть проблемы, однако решать их путем применения силы невозможно.

Ректор также отметил, что не выдвинет свою кандидатуру на следующих выборах и что этот вопрос должен быть решен в правовой плоскости. “Здесь находятся 200 человек, а у нас 17 тысяч студентов. Если моей отставки потребуют 2000-3000 человек, то я выполню это требование”,- заявил Арам Симонян.