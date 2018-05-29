Евросоюз согласовал выделение 1 млрд евро Украине

Deutsche Welle -Дальнейшая финансовая помощь от ЕС будет обусловлена как прогрессом в области предотвращения коррупции, так и тем, насколько Украина будет уважать демократические механизмы и верховенство закона.

Комитет постоянных представителей стран ЕС одобрил соглашение с Европарламентом о новом пакете макрофинансовой помощи для Украины. Как указывается в сообщении пресс-службы Евросоюза, опубликованном во вторник, 29 мая, размер пакета составит 1 млрд евро. По оценкам экспертов, эта сумма покроет "потребности Украины в финансировании в течение двух с половиной лет".

В сообщении также отмечается, что указанные средства направляются на поддержку экономической стабилизации и программу структурных реформ, дополняя финансовые ресурсы, предоставляемые Международным валютным фондом и другими донорами. При этом дальнейшая финансовая помощь от ЕС будет обусловлена как прогрессом в области предотвращения коррупции, так и тем, насколько Украина будет уважать демократические механизмы и верховенство закона и гарантировать соблюдение прав человека.

Это третий транш европейской макрофинансовой помощи для Украины. В 2014 году ЕС пообещал выделить Киеву 1,6 млрд евро и 1,8 млрд евро в 2015 году, из которых Украина получила 2,81 млрд евро. Платеж размером 600 млн евро был отменен в январе 2018 года из-за неполного соблюдения установленных условий, напоминает пресс-служба ЕС.