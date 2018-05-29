Зачистка в балтийской прачечной

Новая газета -Клиенты эстонских банков отмывали российские деньги по латвийским схемам: скандал!

25 мая финансовая разведка полиции Эстонии опубликовала ежегодный доклад, из которого следует, что за 2011–2016 годы через банки страны было отмыто более 13 миллиардов евро — в основном из России, Молдовы и Азербайджана. Большая часть сомнительных транзакций шла через счета нерезидентов в эстонских банках.

С последствиями скандала в банковской сфере уже несколько месяцев пытается справиться соседняя Латвия: в феврале финансовая разведка США обвинила один из крупнейших банков, ABLV, в коррупции, отмывании денег и связях с организациями, финансирующими ракетную программу Северной Кореи. В результате оттока капиталов, последовавшего за публикацией доклада американской финразведки, банк заявил о самоликвидации, а латвийские чиновники заговорили о новых законах, которые позволят лучше бороться с отмыванием средств. Главные меры — запрет банкам на работу с так называемыми фирмами-пустышками, который уже принят, и ограничение числа нерезидентов среди банковских клиентов до 5% по стране — это еще в планах.

В Эстонии пока не говорят об ограничении нерезидентов на законодательном уровне, однако банки все больше ужесточают требования к клиентам-иностранцам.

Четыре ландромата

Согласно опубликованному в прошлую пятницу докладу, Эстония в последние годы активно использовалась для отмывания средств. Большая часть схем, в которых оказались задействованы банки страны, так или иначе известны по соседней Латвии. Так, около 1,6 миллиарда долларов было проведено через Эстонию по российско-молдавской схеме «Ландромат» в 2011–2014 годах.