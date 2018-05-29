В Киеве застрелили журналиста Аркадия Бабченко

Новая газета -В российского журналиста Аркадия Бабченко, который переехал жить в Киев, стреляли, сообщила журналистка «Громадьске» Ирина Ромалийская.

По ее словам, Бабченко был убит. Информацию подтвердил советник главы МВД Украины депутат Геращенко.

Глава пресс-службы управления Национальной полиции в Киеве Оксана Блищик сообщила, не называя имени, о гибели в результате стрельбы ведущего одного из телеканалов 1977 года рождения. В полицию, добавила Блищик, позвонила женщина, которая обнаружила мужчину в крови, он погиб от ранений в машине скорой помощи. Стрельба произошла на Никольско-Слободской улице.

Ранее журналист Айдер Муждабаев сообщил, что Бабченко увезли в больницу в Киеве.

«В Аркадия Бабченко стреляли, в доме, в спину. Увезли в больницу. Ищу в какую, еду туда», — написал Муждабаев у себя в фейсбуке.

Отслуживший в Чечне во время войны, Аркадий Бабченко впоследствии получил известность как военный журналист и писатель. Несколько лет сотрудничал с «Новой газетой» как военный корреспондент, автор и издатель журнала Art of War.

В 2017 году эмигрировал на Украину. Основал проект «Журналистика без посредников», поддерживал гуманитарные волонтерские проекты на Украине.