Работники Капанского ГОК прекратили голодовку. Из России прибыли переговорщики

Шесть работников Капанского горно-обогатительного комбината прекратили голодовку, которую проводили со вчерашнего дня, однако начавшаяся 26 мая забастовка продолжается. Об этом нам сообщил по телефону один из работников комбината, попросивший не называть его имя.

Напомним, что работники ГОК требуют повышения зарплаты на 40 процентов. По словам нашего собеседника, сегодня участники забастовки сформировали комиссию из 13 человек, которая встретилась с прибывшими из Санкт-Петербурга представителями группы компании “Полиметалл”. Встреча состоялась в здании комбината. На первом этапе переговоров представители компании заявили, что зарплата будет повышена на 10 процентов, однако бастующие не согласились с этим предложением.

Затем представители “Полиметалл” поговорили по прямой связи с шестью рабочими, проводившими голодовку на руднике. После этого начался второй этап переговоров.

По словам одного из голодовщиков, с ними встретился начальник производства компании “Полиметалл”. Бастующие предложили ему пересмотреть оплату ночной смены, размер платы за вредность и бонусы. “Мы работаем на руднике, где много ядовитых газов, не хватает кислорода, работают машины и т.д. Кроме зарплаты мы получаем 30 процентов за вредность. Но это минимальный размер. Плата составляет от 30 до 150 процентов, но нам платят по минимуму – 30 процентов. Кроме того, мы потребовали никого не сокращать и представить письменный ответ по этому вопросу”,- сообщил нам по телефону работник комбината. По его словам, члены делегации призвали прекратить голодовку, пригрозив в противном случае повысить зарплату лишь на 10 процентов.

Напомним, что сегодня ЗАО “Капански горно-обогатительный комбинат” распространил заявление о забастовке и выдвинутом требовании. В нем отмечается, что “во избежание тупикового развития ситуации Предприятие выражает готовность к переговорам с представителями трудового коллектива и обсуждению реальных возможностей пересмотра условий трудовых отношений”.

Завтра в 10 часов на комбинате вновь состоится встреча представителей компании “Полиметалл” и бастующих работников ГОК.

По словам нашего собеседника, от этой втсречи будет зависеть, продолжится забастовка или нет.