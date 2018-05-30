Возглавляемая Николом Пашиняном правительственная делегация прибыла в Тбилиси

Возглавляемая премьер-министром правительственная делегация прибыла в Грузию с официальным визитом. В международном аэропорту Тбилиси премьер-министра РА встретил вице-премьер, министр иностранных дел Грузии Михеил Джанелидзе.



Возглавляемая премьер-министром РА делегация направилась в правительство Грузии, где состоится отдельная беседа Никола Пашиняна с премьер-министром Грузии Гиоргием Квирикашвили и встреча делегаций в расширенном составе.