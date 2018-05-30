Решением премьер-министра РА Никола Пашиняна Ишхан Карапетян освобожден от должности начальника Государственной службы по безопасности пищевых продуктов согласно собственному заявлению.
Ишхан Карапетян освобожден от должности начальника ГСБПП
Решением премьер-министра РА Никола Пашиняна Ишхан Карапетян освобожден от должности начальника Государственной службы по безопасности пищевых продуктов согласно собственному заявлению.
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