Среда, 30 мая
Օбщество

Ишхан Карапетян освобожден от должности начальника ГСБПП



Решением премьер-министра РА Никола Пашиняна Ишхан Карапетян освобожден от должности начальника Государственной службы по безопасности пищевых продуктов согласно собственному заявлению. 


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