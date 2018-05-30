Армянский стартап: CodeTrace – площадка для поиска соответствующих программистов

Мане Геворкян

С помощью CodeTrace можно в течение нескольких минут, основываясь на написанном программистом коде, выяснить уровень его знаний, опыт и понять, соответствует программист требованиям вакантной должности данной компании или нет.

Учредитель и руководитель стартапа Рафаэль Мкртчян долгие годы жил, учился и работал в Сан-Франциско. Полтора года назад он вернулся в Армению и решил основать собственный стартап, который мог помочь средним и крупным компаниям быстро и легко найти соответствующих их требованиям разработчиков. Рафаэль работал в компаниях Google, Codefights, заочно – в различных организациях, и очень часто именно он выполнял ответственную работу по выбору нового сотрудника в результате собеседования и на основе резюме.

Рафаэль Мкртчян

За это время Рафаэль понял две вещи. Во-первых, есть люди, которые в автобиографии преувеличивают свои навыки, и во время интервью выясняется, что написанное ими не вполне соответствует действительности. Во-вторых, многие не могут правильно составить резюме и представить весь свой опыт и знания. В первом случае вызываешь человека на собеседование и теряешь время, а во втором – не вызываешь на собеседование, но потом случайно узнаешь, что он был очень подходящим кандидатом на ту или иную должность.

Вернувшись в Армению, Рафаэль познакомился с Айком Ованнисяном (соучредитель стартапа). Оказалось, что с той же проблемой столкнулся и Айк. Он тоже заметил, что “оценки”, которые люди дают друг другу на странице LinkedIn, очень часто не соответствуют действительности и ничего не говорят о реальных навыках данного человека.

Айк Ованнисян

Основываясь на многолетнем опыте работы в сфере программирования, молодые люди решили создать инструмент CodeTrace SmartHire, который облегчил бы работу специалистов по управлению человеческими ресурсами, сократил время и ресурсы, используемые при приеме на работу новых программистов. Благодаря этому инструменту новых сотрудников могут выбрать даже люди, не имеющие знаний в сфере программирования. Каким образом? Работодатель получает многочисленные резюме, после этого соответствующий сотрудник устанавливает в CodeTrace личную страничку каждого из них в GitHub и получает данные об опыте конкретного лица. GitHub – одна из самых крупных онлайн-площадок в мире, где программисты имеют свои публичные страницы, на которых размещают написанные ими коды. То есть CodeTrace анализирует уже написанный программистом код, на основе чего определяет, какими языками программирования и насколько глубоко владеет данный специалист, какими технологиями он пользуется, какой имеет опыт, эффективно ли использует эти технологии и т.д. На основе этих данных программа выдает общее число, представляющее собой рейтинг программиста, а также определяет, какой опыт и другие характеристики данного специалиста.

Стандарты анализа данных соответствуют требованиям рынка труда в Сан-Франциско, а значит отличаются строгостью. Это сделано для того, чтобы не разочаровать работодателя и не предложить ему специалиста, не удовлетворяющего его требованиям.

Предусматривается также, что в ближайшее время благодаря внедрению в CodeTrace машинного обучения можно будет анализировать навыки разработчиков в каждом регионе в соответствии со стандартами данного рынка.

В настоящее время CodeTrace имеет свыше 60.000 пользователей. С одной стороны это работодатели, ищущие новых сотрудников, с другой – программисты, стремящиеся представить свой опыт и знания.

В ближайшем будущем работодатели смогут всего лишь указывать те требования и стандарты, которым должен удовлетворять программист, и с помощью поисковой системы сразу находить страницы всех подходящих кандидатов.

Стоимость пользования площадкой составляет от 1.000 до 15.000 долларов. Существуют также пакеты, предусмотренные для частных лиц, которые стоят 450 долларов.

На конкурсе Luys Start Armenia Fund стартап CodeTrace занял первое место и получил премию в размере 20 тысяч долларов. Согласно Seedstars, этот стартап считается одним из наиболее многообещающих в Армении.