Правительство приступило к обсуждению вопроса о снижении тарифов на энергоносители

В правительстве началось обсуждение вопроса о снижении тарифа на электроэнергию. Об этом в ходе обсуждения отчета о выполнении госбюджета 2017 года сказал министр энергетических инфраструктур и природных ресурсов Артур Григорян.

Вице-спикер Национального Собрания, депутат фракции “Царукян” Микаел Мелкумян спросил: какова вероятность того, что парламент и правительство начнут совместное обсуждение по пересмотру тарифов на электроэнергию и газ? Мелкумян напомнил о том, что несколько лет назад в парламенте была сформирована временная комиссия по этому вопросу, которая, тщательно изучив ситуацию, пришла к выводу, что такая возможность существует.

Министр отметил, что двери правительства открыты для депутатов и что они готовы начать совместное обсуждение вопроса о пересмотре действующих тарифов.

“Необходимо адресовать обществу конкретный мессидж о том, снижаем мы тариф на электроэнергию и газ или нет. И если это невозможно, то по какой причине”,- сказал министр.

Микаел Мелкумян напомнил о том, что после 9 апреля фракции получили возможность сформировать комиссию по парламентскому контролю, которая и займется изучением отдельного вопроса.