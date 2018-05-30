Министр о договоре с Группой компаний “Ташир”: “Будет выгоднее, если эта организация останется государственной”

Министр энергетики и природных ресурсов Артур Григорян сегодня на встрече с журналистами сообщил о расторжении договора между ЗАО “Высоковольтные электросети” и Группой компаний “Ташир”.

“ЗАО “Высоковольтные электросети” должно было быть передано компании “Ташир” в концессионное управление сроком на 25 лет. На данный момент договор расторгнут, и ЗАО останется государственным учреждением”,- сказал министр.

На просьбу назвать причину расторжения договора министр ответил, что в нем были невыгодные государству пункты.

Комментируя мнение о наличии в договоре конфиденциальных положений, министр сказал: “Ничего конфиденциального не было и впредь быть не может. Мы изучили договор и пришли к выводу, что будет выгоднее, если эта организация останется государственной”.