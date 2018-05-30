В Тбилиси прошли межправительственные армяно-грузинские переговоры на высшем уровне

Находящийся с официальным визитом в Грузии премьер-министр Никол Пашинян посетил площадь Героев Тбилиси, возложил венок к памятнику, затем направился в правительство.

После официальной церемонии встречи состоялась беседа Никола Пашиняна и Гиоргия Квирикашвили в формате тет-а-тет, в ходе которой премьер-министры Армении и Грузии коснулись вопросов армяно-грузинской повестки и перспектив их развития.

После беседы премьер-министров состоялась встреча официальных делегаций двух стран в расширенном составе. Премьер-министр Грузии приветствовал армянского коллегу и ещё раз поздравил Никола Пашиняна с избранием на должность премьер-министра РА и в связи со 100-летием Первой Республики Армения. Премьер-министр Грузии подчеркнул, что возглавляемое им правительство готово предпринять шаги для расширения отношений двух стран в разных областях и придать новый импульс армяно-грузинским связям. «Мы с большим вниманием следим за происходящими в Армении последними событиями. Наш дружественный армянский народ продемонстрировал единство, в результате чего демократическим путём произошла мирная передача власти. Хотим заверить, что сделаем всё для придания новой энергии нашим отношениям и для реализации всего существующего потенциала. У нас есть хорошая возможность, чтобы начать новый этап в отношениях двух дружественных народов», - сказал премьер-министр Грузии.

Никол Пашинян, выразив благодарность за тёплый приём, отметил, что Армения и Грузия имеют глубокие исторические связи. «Не случайно, что мой первый зарубежный официальный визит происходить в братскую Грузию, с которой нас тысячелетиями связывают тесные исторические контакты, дружба и взаимное уважение. Я убеждён, что существующие между нашими двумя странами и народами тесные отношения и обусловленный ими межгосударственный диалог создадут прочную основу для ещё большего укрепления нашего сотрудничества», - сказал Никол Пашинян, подчеркнув, что они с грузинским коллегой вместе думают о двусторонних отношениях. Премьер-министр поздравил Гиоргия Квирикашвили со 100-летним юбилеем восстановления государственного суверенитета Грузии и коснулся произошедших в Армении политических событий, подчеркнув, что бархатная ненасильственная смена власти явилась проявлением воли нашего народа и не имеет геополитического подтекста.

Глава правительства РА подчеркнул, что восходящее развитие отношений с Грузией продолжит оставаться в ряду внешнеполитических приоритетов Армении. Никол Пашинян заверил, что новое правительство Армении заинтересовано приложить возможные усилия для придания нового качества богатому взаимодействию с Грузией. Премьер-министр выразил убеждение, что в ходе этого визита стороны наметят новые возможности и направления сотрудничества во благо двум государствам и народам. «Хотел бы подчеркнуть, что мы готовы в искренней и непосредственной атмосфере обсудить вопросы повестки двусторонних отношений, как и подобает двум соседним и братским государствам. Мы уверены, что наши отношения продолжат руководствоваться тем принципом, что между нами нет неразрешимых вопросов», - сказал Никол Пашинян.

Премьер-министры Армении и Грузии обсудили широкий круг вопросов, касающихся армяно-грузинского сотрудничества в торгово-экономической, энергетической, транспортной, сельскохозяйственной, туристической, культурной сфер. Собеседники выразили удовлетворение по поводу уровня сотрудничества в сфере энергетики и подчеркнули важность перспектив дальнейшего развития в сфере транспортных коммуникаций. Никол Пашинян и Гиоргий Квирикашвили выразили уверенность, что экономическое сотрудничество может стимулировать рост двустороннего товарооборота. В плане расширения программ и торгово-экономических отношений подчёркнута важность свободной экономической зоны Мегри и возможность использования её как площадку для того, чтобы сделать рынки третьих стран более доступными.

Никол Пашинян и Гиоргий Квирикашвили коснулись также региональных проблем и подчеркнули важность сохранения безопасности и стабильности.

В контексте укрепления историко-культурных связей собеседники подчеркнули важность сохранения богатого культурного наследия. Никол Пашинян пригласил Гиоргия Квирикашвили в Армению.