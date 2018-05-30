В Тбилиси состоялась встреча Никола Пашиняна с Ираклием Кобахидзе

Находящийся с официальным визитом в Грузии премьер-министр Никол Пашинян встретился с председателем парламента Грузии Ираклием Кобахидзе.



Господин Кобахидзе приветствовал официальный визит премьер-министра РА в Грузию и выразил уверенность, что он придаст новый импульс дальнейшему развитию двусторонних отношений по различным направлениям.



Председатель парламента Грузии подчеркнул важность активного сотрудничества между правительствами и парламентами двух стран и отметил, что это будет способствовать ещё большему укреплению и расширению связей армянского и грузинского народов.



Премьер-министр отметил, что долгие годы работал как депутат в Национальном собрании РА, по собственному опыту знает, насколько важна роль парламента для развития демократических принципов в структуре государства. Никол Пашинян подчеркнул, что в отношениях двух стран важное место уделяется межпарламентскому диалогу. «Учитывая, что Армения совершила переход с полноценной парламентской системе управления, это нас обязывает поднять двустороннее парламентское сотрудничество на новый уровень», - сказал премьер-министр РА.



Собеседники выразили уверенность, что регулярные встречи парламентарием Армении и Грузии имеют свой вклад в деле развития добрососедских отношений между двумя странами. Никол Пашинян и Ираклий Кобахидзе подчеркнули, что посредством интенсивного диалога Армения и Грузия в состоянии быстро решить все вопросы, найти новые форматы партнёрства и новые возможности реализации взаимовыгодных совместных проектов и программ.