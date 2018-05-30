Никол Пашинян и Гиорги Маргвелашвили обсудили ряд вопросов армяно-грузинской повестки

В ходе официального визита в Грузию состоялась беседа премьер-министра Никола Пашиняна с президентом Грузии Гиоргием Маргвелашвили.



Приветствуя премьер-министра РА, Гиорги Маргвелашвили высоко оценил итоги встречи, состоявшейся между правительствами двух стран и отметил, что обсуждавшиеся вопросы и инициативы явятся стимулом для дальнейшего развития и укрепления отношений. «Я рад встретиться с демократическим премьер-министром Армении. Надеюсь, что Ваш визит придаст новый оттенок армяно-грузинским отношениям, которые имеют многовековую историю», - сказал президент Грузии.



Никол Пашинян отметил, что рад возможности в рамках официального визита в Грузию встретиться и обсудить с господином Маргвелашвили перспективы дальнейшего углубления и развития отношений двух стран. «Я рад, что мой визит в Грузию проходит на фоне происходящих в нашей стране демократических процессов, уверен, что демократия имеет для наших стран жизненно важное значение. Убеждённость наших стран в двусторонних отношениях основана на любви и согласии, и мы не пожалеем усилий, чтобы придать им новый размах», - сказал Никол Пашинян, выразив уверенность, что в ходе встречи они смогут наметить новые возможности межгосударственного сотрудничества.



Премьер-министр отметил, что 2018 год для Армении чрезвычайно насыщен масштабными мероприятиями, и выразил надежду, что будет ещё один повод встретиться с Гиоргием Маргвелашвили осенью в рамках предстоящего в Ереване 17-го саммита Франкофонии.



Никол Пашинян и Гиорги Маргвелашвили обсудили ряд вопросов повестки армяно-грузинских отношений.