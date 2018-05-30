Никол Пашинян и Гиорги Квирикашвили выступили с заявлениями для СМИ

После беседы в формате тет-а-тет и переговоров официальных делегаций в расширенном составе премьер-министры Никол Пашинян и Гиорги Квирикашвили в пресс-центре правительства Грузии встретились с представителями средств массовой информации и выступили с заявлениями по итогам переговоров.



Премьер-министр Грузии Гиорги Квирикашвили:

Господин премьер-министр, дорогой Никол,

Дамы и господа,

Прежде всего, хочу приветствовать нашего уважаемого гостя, премьер-министра Армении, который находится с первым официальным визитом в Грузии. Символично, что первый официальный визит премьер-министра Армении прошёл именно тогда, когда мы совместно отмечаем столетний юбилей провозглашения независимости наших республик. Для обеих стран это историческое явление произошло именно в нашем городе – Тбилиси. Пользуясь случаем, ещё раз поздравляю наши два дружественные народа с 100-летним юбилеем провозглашения независимости. 100 лет назад грузинский и армянский народы, независимо от многочисленных вызовов и сложностей, продемонстрировали особую боеспособность и своё стремление к демократическому духу развития. Грузию и Армению связывают друг с другом многочисленные добрососедские традиции, что проявилось в сегодняшнем партнёрском сотрудничестве. После крушения Советского Союза, восстановив независимость, мы смогли развить взаимовыгодное сотрудничество, основанное на взаимном доверии. Стабильность Армении и её демократическое развитие чрезвычайно важны для Грузии, и именно по этой причине в Грузии с большим вниманием следили за происходившими в дружественной Армении в последнее время событиями, когда армянский народ всему миру показал свою верность в отношении единства и демократических принципов. Пользуюсь случаем и поздравляю моего дорогого гостя с избранием на эту ответственную должность.

Уважаемый премьер-министр,



Ещё раз заверяю от имени правительства Грузии и от себя лично свою готовность в вопросе будущего эффективного сотрудничества. Сегодня мы обсудили все основные направления, подчеркнули наше стремление к интенсивному политическому диалогу. Мы обсудили также развитие торгово-экономических отношений, подчеркнули вопросы развития сотрудничества в сферах транспорта, энергетики, туризма, культуры, образования, информационных технологий. Несмотря на уже существующее интенсивное сотрудничество, существует большой потенциал взаимодействия по многим направлениям.

В ходе встречи мы обсудили также вопросы, касающиеся сотрудничества в рамках международных и региональных организаций. Коснулись существующих в регионе вызовов и подчеркнули важность регионального мира и безопасности. Обсудили также углубление отношений между ведомствами двух наших стран, а также подчеркнули важную деятельность комиссии по экономическому сотрудничеству, вопросы, направленные на создание новых рабочих групп. В ближайшем будущем будет проведено заседание вышеуказанной комиссии. Мы выделили основные направления, на которых комиссия должна сконцентрировать внимание.

Мы пришли к согласию по поводу тех принципов, на основании которых будет построена повестка будущей работы. В рамках визита премьер-министр Армении посетит также южную Грузию, где встретится с населением. Армянские граждане Грузии активно вовлечены в дело строительства страны, что является чётким фактом единства многонациональной Грузии.

Население Грузии, независимо от национальной принадлежности, служит общей цели – укреплению Грузии, развитию региональных отношений. В конце ещё раз выражаю благодарность своему коллеге за визит, искреннюю беседу и выражаю свою готовность к будущему сотрудничеству.



Премьер-министр РА Никол Пашинян:

Многоуважаемый господин премьер-министр,

Уважаемые представители средств массовой информации,

Дамы и господа,

Для меня большая честь совершить первый официальный визит в Республику Грузия, потому что в нашей политической повестке дальнейшее развитие отношений с Грузией имеет особое место и особое значение. Мы всегда работали для развития армяно-грузинских отношений, независимо от того, какой деятельностью мы занимались. Я сам как журналист, как депутат и теперь уже как премьер-министр Республики Армения в меру своих сил делал всё для того, чтобы содействовать развитию армяно-грузинских отношений, и чувствую, что вот мы приблизились, оказались в той ситуации, когда у нас есть возможность воплотить в жизнь, реализовать если не все, то, как минимум, многочисленные желания.

Я хочу ещё раз поздравить грузинское государство, народ Грузии и лично господина премьер-министра в связи со 100-летним праздником восстановления государственности. Мы также отметили 100-летие Первой Республики, и действительно, эти праздники друг с другом связаны. И провозглашение Республики Армения состоялось в Тифлисе и этот факт уже сам по себе показывает, что армяно-грузинские отношения очень глубоки и они имеют политический, исторический, человеческий, культурный контекст и эти отношения должны в дальнейшем ещё больше развиваться и ещё больше углубляться и мы договорились делать в этом направлении очень интенсивные и практические шаги. В общей сложности, думаю, что та атмосфера, которая есть в армяно-грузинских отношениях, и эта атмосфера всегда была позитивной, мы эту задачу имели, и я надеюсь, что мы эту задачу решим – эту позитивную атмосферу превратить в намного большие результаты в экономической сфере, в сфере политических отношений, в других сферах двусторонних отношений, превратить в конкретные результаты, и я надеюсь, что мы в будущем, благодаря активизации работ межправительственной комиссии по сотрудничеству сможем зарегистрировать конкретные результаты во многих отраслях нашего двустороннего сотрудничества.

Мы, конечно, обсудили также необходимость наличия долгосрочного видения в наших отношениях, потому что я уверен, что мы имеем долгосрочные и краткосрочные общие интересы, и мы должны сделать всё не только для решения сегодняшних оперативных задач краткосрочных интересов, но и должны думать в долгосрочной перспективе, чтобы могли сегодняшние реалии оценить правильнее, более масштабно оценить и строить сегодняшние действия по логике будущего и долгосрочного сотрудничества.

Мы с Грузией имеем ряд совместных проектов и мы, конечно, активно будем работать, чтобы эти проекты реализовать своевременно и с высоким качеством. Мы должны работать над тем, чтобы иметь новые проекты. И мы уверены, что вообще в армяно-грузинских отношениях нет нерешённых проблем, потому что самый важный фактор настроенность и желание решать проблемы. И наша делегация прибыла в Тбилиси, чтобы заверить в нашей готовности в братской и дружественной атмосфере обсудить все вопросы, и мы уверены, что эта атмосфера и настрой могут принести наилучшее развитие в наших отношениях, и я очень рад констатировать, что правительство Грузии и лично премьер-министр имеют такой же настрой для дальнейшего развития наших двусторонних отношений. И, по сути, мы находимся та таком этапе развития наших отношений, когда есть возможность придать большой импульс, большой размах и большую энергию нашим двусторонним отношениям и углубить эти отношения по всем направлениям и на всех уровнях. Конечно, важнейшая задача – региональная стабильность. Мы с господином премьером обменялись мнениями также по вопросам региональной стабильности и мира, безопасности. И здесь также мы должны совместить наши усилия, потому что региональная стабильность важна для всех нас и является важнейшей предпосылкой дальнейших развитий.

Я хочу заверить, что на нас действительно произвёл очень большое впечатление тот интерес, который общественность Грузии проявляла к произошедшей в апреле-мае месяцах в Армении ненасильственной, бархатной, народной революции, и нас очень согревает наша память об активном участии и сотрудничестве грузинских журналистов. Я вижу здесь знакомые лица, которые нам уже стали родными, и было очень странно, что в последние пятнадцать-двадцать дней мы их мало видели. И я рад, что есть такой повод, но я имею надежду, что этот взаимный интерес сохранится не только в период больших политических событий, но и мы этот интерес взаимно сохраним, потому что есть такое странное обстоятельство, думаю, что мы во многих случаях бываем не в курсе происходящих внутри наших стран важных событий, и на информационном поле также нам многое предстоит сделать, чтобы лучше узнать проблемы друг друга и быть лучше информированными о процессах, происходящих в наших странах. И вообще, мы очень близки, но считаю, что наши страны, наши народы, в плане политических процессов имеют необходимость лучше знать друг друга и быть более близкими.

Конечно, мы приехали сегодня сюда для того, чтобы открыть конкретные перспективы и создать возможности для решения конкретных задач. И я уверен, что в наших отношениях будут серьёзнейшие и новые процессы, и эти новые процессы будут вытекать из интересов Республики Армения и Грузии, потому что мы как суверенные страны в первую очередь обязаны исходить из наших национальных интересов и обслуживать наши национальные интересы. Я уверен, что наши правительства имеют достаточно воли, достаточно способностей, чтобы мы могли превратить это сотрудничество в чрезвычайно эффективное, довести его до такого уровня, чтобы граждане Республики Армения и Грузии чувствовали в своей ежедневной жизни укрепление наших отношений, углубление нашей дружбы и чувствовали ту позитивную атмосферу, которая была утверждена в ходе нашего с премьер-министром обсуждения.

Я благодарен за тёплый приём. Я уверен, что мы в Тбилиси проведём время очень интересно и содержательно, и конечно, господин премьер-министр, надеюсь вскоре видеть Вас в Ереване, чтобы мы могли продолжить эту атмосферу, это настроение. Конечно, я рад также констатировать, что на предстоящем осенью саммите Франкофонии, который состоится в Ереване, Грузия будет участвовать на высоком уровне. Мы, конечно, будем иметь много поводов для общения, но я думаю, мы не должны удовлетворяться этим и должны постоянно искать всё новые поводы для того, чтобы друг друга увидеть, друг другу улыбаться и обсуждать друг с другом проблемы и все вопросы, чтобы решать их в атмосфере дружбы и братства.

Приветствую братский грузинский народ!