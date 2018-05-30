Отношения Армении и Грузии будут ещё более и более укрепляться – Премьер-министр Пашинян встретился с представителями армянской общины Тбилиси

Находящийся с официальным визитом в Грузии премьер-министр Никол Пашинян посетил пантеон «Хондживанк», где возложил цветы к могилам Ованнеса Туманяна, Раффи и Габриела Сундукяна, воздав дань уважения их памяти.

Затем премьер-министр направился в церковь Св.Георгия в Тбилиси, где премьер-министра встретили предстоятель Грузинской епархии Армянской апостольской церкви, епископ Вазген Мирзаханян и многочисленные представители армянской общины. Никол Пашинян во дворе церкви возложил цветы к могиле Саят-Новы и зажёг свечу. Епископ Вазген Мирзаханян произнёс хвалебную молитву и пожелал возглавляемому премьер-министром Николом Пашиняном правительству силы и выдержки.



Никол Пашинян выразил благодарность грузинским армянам за тёплый приём и отметил, что рад видеть их в высоком настроении. «Та победа, которой народ достиг в Ереване – также ваша, вы полноценные носители и бенефициары этой победы, потому что она произошла на вашей родине. Мы чувствовали вашу поддержку и содействие, ваши добрые пожелания доходили до Площади Республики, и сегодня то всенародное воодушевление, которое царит в среде армянского народа, его создал каждый из вас своей мыслью, своим желанием, своей волей, своим чувством любви и согласия. Революцию, которая произошла в Ереване, мы называем революцией любви и согласия, и сегодня я приехал сюда с послание любви и согласия. Хочу сказать вам, что люблю всех вас, всех вместе и каждого в отдельности. Я горжусь вами, горжусь вашей волей, горжусь, видя в ваших глазах гордость быть армянами, горжусь видя отношения Армении и Грузии, горжусь, будучи уверенным, что отношения наших стран со временем будут всё больше углубляться и укрепляться и армяне будут лучше чувствовать себя в Грузии, а грузины – в Армении. Сегодня самая высокая ценность, которую имеют армянский и грузинский народы – государственность и независимость. Мы будем защищать свой суверенитет, будем защищать собственную родину и право нашего народа быть счастливым. Сегодня много говорят, желают, немного сомневаясь выражают надежду, что всё это приведёт к новым успехам, желают, чтобы не было разочарования. Не может быть разочарования, потому что мы служили, служим и будем служить армянскому народу. Я говорил и говорю: наша самая большая миссия – стать землёй под ногами нашего народа, чтобы они прочно стояли на нас и одерживали всё новые победы. Армянский народ больше никогда не потерпит поражения, потому что армянский народ – народ победы, армянский народ – народ гордости, армянский народ – народ Бога. И значит, да здравствует свобода, да здравствует Грузия, да здравствует Республика Армения, да здравствует армяно-грузинское братство, да здравствуем мы и наши дети, что станем 5, 10 миллионами», - отметил премьер-министр Пашинян.