Известны имена пяти губернаторов

На предстоящем 1 июня заседании правительства шесть губернаторов представят заявления об освобождении от занимаемых должностей. Согласно принятым решениям, губернатора Арарата Арамаиса Григоряна сменит член правления партии “Гражданский договор”, руководитель общины Нор Кянк Гарик Саркисян.

Вместо Карапета Гулояна, занимавшего должность губернатора Котайка, будет назначен член первого и втрого правлений партии “Гражданский договор”, член Абовянской территориальной организации “ГД” Романос Петросян.

В Тавушской области Овика Абовяна в должности губернатора сменит член совета старейшин города Иджевана Ваге Галумян.

Принято решение и об освобождении руководителя Вайоцдзорской области Арутюна Саркисяна. Имя его преемника пока неизвестно.

Нет информации и о том, кто будет назначен губернатором Лорийской области вместо освобожденного от этой должности по собственному заявлению Артура Налбандяна.

Главу области Гегаркуник Карена Ботояна сменит Ишхан Сагателян, который на парламентских выборах 2017 г. был выдвинут кандидатом в депутаты от АРФ Дашнакцутюн.

Губернатором Ширака будет назначен Карен Саруханян.

На снимке: в верхнем ряду – Гарик Саргсян и Романос Петросян, в нижнем ряду – Ваге Галумян и Ишхан Сагателян.