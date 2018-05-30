Журналист Аркадий Бабченко жив

Deutsche Welle -Бабченко выступил на пресс-конференции, которую транслировал украинский телеканал "Громадске ТВ" в прямом эфире. Он заявил, что был привлечен к спецоперации по предотвращению терактов в Украине.

Российский журналист Аркадий Бабченко, об убийстве которого сообщили вечером 29 мая, жив. Выступая в среду, 30 мая, на организованной СБУ пресс-конференции в прямом эфире украинского телеканала "Громадске ТВ", Бабченко сказал, что украинские спецслужбы спасли ему жизнь.

Журналист заявил, что был привлечен к спецоперации по предотвращению терактов на территории Украины за месяц до его мнимого убийства. "Насколько мне известно, эта операция готовилась два месяца. Меня посвятили в курс дела месяц назад", - сказал он на брифинге в СБУ. Бабченко добавил, что покушение на него готовилось перед финалом Лиги Чемпионов УЕФА, который прошел в Киеве 26 мая.