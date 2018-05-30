Швейцарские приставы начали арест активов «Газпрома» на $2,6 млрд

РБК -В Европе начался арест активов «Газпрома» — во исполнение решения Стокгольмского арбитража, обязавшего концерн выплатить «Нафтогазу» $2,6 млрд. Опись имущества прошла в Nord Stream AG, доля «Газпрома» в ней оценивается в €6 млрд



Швейцарские судебные приставы 30 мая провели опись имущества в офисе компании Nord Stream AG — операторе морского газопровода «Северный поток», по которому в Германию доставляется российский газ, сообщает ТАСС со ссылкой на свои источники. По их данным, визит приставов в офис Nord Stream AG в Цуге состоялся в рамках исполнения решения, вынесенного Стокгольмским арбитражем, разбиравшим спор между «Газпромом», которому принадлежит 51% в Nord Stream AG, и «Нафтогазом Украины».



Это подтвердили представители «Газпрома» и Nord Stream AG.



Без официального уведомления



«Газпрому» стало известно, что «Нафтогаз Украины» предпринимает на территории Швейцарии действия по принудительному исполнению решения Стокгольмского арбитража от 28 февраля 2018 года по делу о транзитном контракте, сообщил представитель российской компании журналистам. По его словам, «Газпром» на текущий момент не получал никаких официальных уведомлений в рамках этой процедуры.



Nord Stream AG получила приказ о наложении обеспечительных мер 29 мая, он выдан в рамках решения Стокгольмского арбитража, сообщил представитель компании. По его словам, это не повлияет на проект Nord Stream 2 — газопровод, который «Газпром» с европейскими партнерами планирует направить в Германию по дну Балтийского моря. ​



28 февраля Стокгольмский арбитраж частично удовлетворил требования «Нафтогаза» к «Газпрому» и постановил, что российская компания должна заплатить компании-истцу $4,63 млрд за недопоставку газа по транзитному договору; с учетом долга «Нафтогаза» за поставленный газ сумма выплат должна будет составить $2,56 млрд. «Газпром» не согласился с решением арбитража и 28 мая подал апелляционную жалобу в суд округа Свеа в Швеции. По словам представителя монополии, большую часть решения Стокгольмского арбитража писал не арбитр, а какое-то третье лицо.



При этом «Газпром» зарезервировал всю сумму штрафа в $4,63 млрд в своей отчетности. Киев, в свою очередь, начал арест российских активов в республике, а «Газпром» после безуспешных переговоров с украинским партнером направил в Стокгольмский арбитраж заявление о расторжении контрактов с «Нафтогазом».



Что у «Газпрома» есть в Европе



Помимо доли в Nord Stream AG «Газпром» владеет долями в различных совместных с европейскими партнерами предприятиях, самая крупная — 50% в WIGA Transport Beteiligungs-GmbH & Co. KG (WIGA); это СП с немецкой BASF, среди активов которой доли в европейских газопроводах, говорит аналитик S&P Елена Ананкина. Компании не торгуются, и адекватно оценить стоимость этих долей невозможно, оговаривается она.



Согласно отчетности «Газпрома», балансовая стоимость его доли в Nord Stream AG — 436,5 млрд руб. (около €6 млрд), в WIGA — 266 млрд руб. (€3,6 млрд), но это формальные цифры, оговаривается аналитик. По словам Ананкиной, вряд ли для уплаты $2,6 млрд приставам придется реализовывать активы — у «Газпрома» есть необходимые деньги на счетах. Самый ликвидный актив — газ в Европе, предназначенный европейским потребителям, добавляет аналитик.



«Газпром» также единолично владеет швейцарской Nord Stream 2 AG, которая построит «Северный поток-2», при этом все 100% акций российская монополия передала в залог европейским партнерам — структурам Shell, Wintershall, OMV, Engi и Uniper.



Приоритет в отношении залогового имущества принадлежит залогодержателю, потому возможность ареста этих акций будет рассматриваться в соответствии с национальным законодательством каждой страны, уточняет управляющий партнер УК «Право и бизнес» Александр Пахомов. По его словам, взыскание этих акций ничего не даст Украине — очевидно, что «Северный поток-2» может быть реализован только при участии «Газпрома».



Что грозит российскому концерну



Решение Стокгольмского арбитража вступает в силу сразу после вынесения решения и подлежит исполнению сторонами без промедления, говорит Пахомов. По его словам, апелляционный суд при наличии таких полномочий мог бы приостановить решение арбитража до вынесения решения по жалобе, но о такой приостановке по делу «Газпрома» и «Нафтогаза» не сообщалось. Апелляционная инстанция может отменить решение арбитража только в случае серьезных процессуальных нарушений при рассмотрении дела, но такие случаи в международной практике — редкость.​



Решение Стокгольмского арбитража вступает в силу немедленно, но его принудительное исполнение в других юрисдикциях возможно только после прохождения стадии национального оспаривания — в данном случае решения суда округа Свеа, объясняет юрист Art de Lex Артур Зурабян. Но суд может наложить обеспечительные меры в поддержку будущего исполнения решения международного коммерческого арбитража, такой институт есть и в России, и для его применения решения суда округа Свеа не требуется, отмечает юрист.



Дочерняя компания не отвечает по долгам материнской, так что арестовать собственно имущество и счета Nord Stream AG приставы не имеют права, считает Пахомов. Но швейцарские компании зачастую сами ведут реестр акционеров, в этом случае приставы могли прийти, чтобы арестовать акции Nord Stream, рассуждает юрист. Возможно, приставы искали обязательства Nord Stream в пользу «Газпрома», они также могут быть предметом ареста в рамках исполнения решения арбитража. Кроме того, приставы могут арестовать здание офиса Nord Stream AG, если компания арендует его у «Газпрома», заключает Пахомов.



Приставы могут арестовать любое имущество «Газпрома», но это будет не так эффективно, как арест акций дочерних компаний — наиболее ликвидного актива, говорит Зурабян. По его словам, это будет болезненно для «Газпрома», так как ставит под угрозу весь проект. В случае ареста активов «Газпром» может не дожидаться решения суда в округе Свеа, а попытаться обжаловать соответствующий приказ в швейцарском суде, заключает партнер Paragon Advice Group Александр Захаров.



Решения Стокгольмского арбитража могут быть исполнены более чем в 150 странах мира, заключает Александр Пахомов.





Авторы: Алина Фадеева, Людмила Подобедова, Юлия Лымарь.



Фото: Axel Schmidt / dpa / Global Look Press





