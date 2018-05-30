Найди «королей госзаказа» в один клик!

Журналисты «Новой» разработали программу, которая позволяет за секунды находить скрытые связи бизнес-элит

Каждый год государство тратит десятки триллионов бюджетных рублей, то есть наших с вами денег, на государственные контракты в России. При этом госзаказ остается самой коррумпированной сферой, а ущерб казне от преступлений оценивается в миллиарды рублей. Только за последний год общий объем закупок составил 27,2 трлн рублей, и 96% из них осуществлялись на неконкурентной основе.

Самые же крупные контракты из года в год уходят так называемым «королям госзаказа», друзьям и людям из близкого окружения президента России — братьям Ротенбергам, Тимченко, Ковальчукам и др. Они образовали семейные холдинги, которые, по сути, монополизировали сферу госзаказа. Но сколько бы ни получали «короли», огромная часть бюджетных денег уходит без всякой конкуренции и никому не известным компаниям. За ними стоят никому не известные люди, о которых вы ничего не узнаете ни из «Википедии», ни даже из Google. Откуда они берутся?

Эти люди могут быть частью системы, которую мы назвали «скрытыми холдингами». Не беспокойтесь, речь не пойдет о масонских ложах или тайных сектах.

«Скрытые холдинги» — это способ получить много государственных контрактов, не привлекая к себе внимания.

Для этого создается множество как бы независимых фирм с как бы независимыми директорами и владельцами. Часто эти как бы независимые фирмы даже конкурируют между собой на конкурсах, чтобы гарантированно получить контракты по максимальной цене.

Чтобы распутать такие сложные сети вручную и найти связи между сотнями людей, журналистам и активистам раньше требовались месяцы, а порой и годы. Автоматизация этой работы казалась несбыточной мечтой.

Но репортеры «Новой газеты» написали программу, которая уже сегодня может обрабатывать сотни тысяч госконтрактов и находить связи между поставщиками буквально в один клик! И сегодня мы покажем вам результаты работы этой программы.

Для этого мы взяли контракты крупнейших государственных компаний и корпораций и их дочерних структур с 2011 по 2017 год. Обработав эти контракты, программа искала связи между директорами и владельцами всех поставщиков, чтобы выявить условные «скрытые холдинги».

Многие объединения подрядчиков из этого исследования «Новой газеты» были давно выявлены нашими коллегами из других изданий и организаций, борющихся с коррупцией. Но