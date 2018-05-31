Никол Пашинян в Тбилиси посетил научно-культурный центр «Дом Ованнеса Туманяна»

В рамках официального визита в Грузию премьер-министр Никол Пашинян вместе с госпожой Анной Акопян посетил научно-культурный центр «Дом Ованнеса Туманяна».

В сопровождении предстоятеля Грузинской епархии ААЦ епископа Вазгена Мирзаханяна и директора научно-культурного центра Гисанэ Овсепян премьер-министр и Анна Акопян совершили экскурсию по центру, ознакомились с представленными экспонатами и пообщались с представителями армянской общины.

Премьер-министр также посмотрел представление кукольного спектакля по сказке Туманяна «Масленица», после чего его сопроводили на южный балкон, где любил отдыхать и принимать гостей Ованнес Туманян. Затем гостей по старинной традиции Дома Туманяна пригласили к чайному столу.