Министр охраны природы: “Развивать в Армении горнодобывающую отрасль в таких объемах неправильно”

Новоназначенный министр охраны природы Эрик Григорян не согласился с мнением экологов о том, что он является представителем компании “Лидиан Армения” в правительстве. Григорян утверждает, что предложение занять эту должность получил лично от премьер-министра.

“Что значит представитель “Лидиан”? Я представитель правительства и делаю свое дело. Еще раз подчеркиваю: если б я испытывал давление со стороны каких-либо лиц, то я бы не согласился на эту работу”,- сказал министр. На вопрос о его отношении к Амулсарскому месторождению, Эрик Григорян ответил: “Начиная с 2011 г. я ни разу не изменил своего подхода и как специалист и эколог всегда утверждал одно и то же: развитие горнодобывающей промышленности в таких объемах неправильно. Потому что в плане биоразнообразия Армения – одно из важных мест в мире, и это не просто слова. Я лично считаю, что Армения должна больше развивать науку, информационные технологии, но есть процессы, которые начались давно, и это связано с правовыми вопросами”.

Министр напомнил о том, что еще в 2009 г. в связи с эксплуатацией Амулсара компания получила положительное заключение экспертизы. Эрик Григорян коснулся и поручения главы правительства провести проверки на 28 горнодобывающих компаниях.

“Есть подозрения, что предусмотренная деятельность, по которой получены разрешения, может не соответствовать реальной ситуации как в плане объемов, так и в плане загрязнений”,- сказал глава МОП.

На вопрос, предусмотрены ли проверки в компаниях лидера партии “Процветающая Армения” Гагика Царукяна, Эрик Григорян ответил: “Какое имеет значение, кому принадлежит месторождение. Мы различий не делаем”.