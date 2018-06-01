Давид Тоноян: “Мы должны осознать, что Азербайджан осуществляет определенные перемещения на своей территории”

Министерство обороны Армении не обеспокоено перемещением позиций вооруженных сил Азербайджана. Об этом по завершении заседания правительства сказал журналистам министр обороны Давид Тоноян, касаясь ситуации на нахиджеванском участке армяно-азербайджанской границы.

“Всё находится под контролем, и любое перемещение нейтрализуется нами в результате эффективной деятельности. Мы должны осознать, что Азербайджан осуществляет определенные перемещения на своей териртории. На данный момент необходимости во вмешательстве нет”,- сказал Тоноян.

“Что касается нашего с министром иностранных дел совместного визита на нахиджеванский участок границы, то это было обусловлено тем, что глава МИД хотел лично ознакомиться с ситуацией на этом участке границы”,- отметил глава Минобороны.

На вопрос, проинформирована ли ОДКБ о напряженности на границе Армении и Азербайджан, Давид Тоноян ответил, что необходимости в этом нет.

Мы также спросили, не обусловлены ли перемещения позиций на армяно-азербайджанской границе упущениями со стороны бывшего командующего пятым армейским корпусом, ныне начальника Генштаба Вооруженных сил Артака Давтяна. “Нет, потому что эти перемещения осуществляются нахиджеванскими силами на признанной международным сообществом территории Нахиджевана”,- ответил Давид Тоноян.

Министр также сообщил, что на призыв премьер-министра Никола Пашиняна уже откликнулись несколько граждан, объявленных в розыск из-за уклонения от воинской службы.

Д.Тоноян сказал, что премьер-министр поручил упростить процесс возвращения этих граждан в Армению и их призыва в армию.