Министр о назначении на должность губернатора бывшего члена РПА: “Его прежняя политическая деятельность уже в прошлом”

“Это результат политического согласия”,- сказал в беседе с Hetq.am по завершении заседания правительства министр территориального управления и развития Сурен Папикян, касаясь назначения мэра Вайка, бывшего члена Республиканской партии Арагаца Сагателяна губернатором Вайоцдзорской области.

“Его прежняя политическая деятельность уже в прошлом. Мы сейчас живем в новой Армении, и все должны действовать в соответствии с новыми правилами игры”,- отметил министр.

На замечание о том, что в ходе вчерашней встречи с журналистами Папикян заверил, что губернаторами будут назначены лица, которые соответствуют виденью новой Армении, глава ведомства сказал: “Вот если не будут соответствовать, тогда и спросите меня, почему я вас обманул”.

Что касается предпринимательсккой деятельности Арагаца Сагателяна, то, по словам министра, в новой Армении государственный чиновник не будет заниматься бизнесом.

На сегодняшнем заседании правительства были назначены восемь губернаторов. Пока неизвестно, кто возглавит Армавирскую и Сюникскую области. С.Папикян не исключил, что на эти должности могут быть назначены представители не партии “Гражданский договор”, а других политических сил.