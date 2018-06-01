На сегодняшнем заседании предстояло обсуждение вопроса о выделении администрации Лорийской области 451 млн драмов на завершение строительства домов 44 семей в сельских населенных пунктах, пострадавших в результате землетрясения 1988 г. Однако из-за разногласий между членами правительства обсуждение этого вопроса было перенесено на следующее заседание.

Деньги должны были быть выделены семьям в качестве прямой финансовой помощи при условии, что в течение года они завершат строительные работы. Госбюджетом 2018 г. на эту программу выделено 460 млн драмов. Деньги должны были быть переданы проживающим в сельских общинах области семьям, чьи дома требуют наименьших затрат на завершение строительства.

Председатель Госкомитета градостроительства Нарек Саргсян отметил, что вопрос обеспечения жильем семей, пострадавших в результате землетрясения, будет решен до 2021 г. и потребует 3,5 млрд драмов.

Министр труда и по социальным вопросам Мане Тандилян высказала мнение о том, что вместо выделения денег семьям, которые должны будут завершить строительство своих домов, правительству следует найти среднюю или малую строительную компанию и поручить ей достроить жилые дома. “Предлагаю объявить тендер и до 7 декабря завершить строительные работы”,- отметила министр.

Премьер предложил членам кабмина в течение недели обсудить этот вопрос с различными ведомствами и включить его в повестку следующего заседания.

Правительство обсудит вопрос завершения строительства недостроенных домов в зоне бедствия

На сегодняшнем заседании предстояло обсуждение вопроса о выделении администрации Лорийской области 451 млн драмов на завершение строительства домов 44 семей в сельских населенных пунктах, пострадавших в результате землетрясения 1988 г. Однако из-за разногласий между членами правительства обсуждение этого вопроса было перенесено на следующее заседание.

Деньги должны были быть выделены семьям в качестве прямой финансовой помощи при условии, что в течение года они завершат строительные работы. Госбюджетом 2018 г. на эту программу выделено 460 млн драмов. Деньги должны были быть переданы проживающим в сельских общинах области семьям, чьи дома требуют наименьших затрат на завершение строительства.

Председатель Госкомитета градостроительства Нарек Саргсян отметил, что вопрос обеспечения жильем семей, пострадавших в результате землетрясения, будет решен до 2021 г. и потребует 3,5 млрд драмов.

Министр труда и по социальным вопросам Мане Тандилян высказала мнение о том, что вместо выделения денег семьям, которые должны будут завершить строительство своих домов, правительству следует найти среднюю или малую строительную компанию и поручить ей достроить жилые дома. “Предлагаю объявить тендер и до 7 декабря завершить строительные работы”,- отметила министр.

Премьер предложил членам кабмина в течение недели обсудить этот вопрос с различными ведомствами и включить его в повестку следующего заседания.