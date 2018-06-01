Мэру Масиса Давиду Амбарцумяну выдвинуто обвинение в организации массовых беспорядков в столичном округе Эребуни

Мэру города Масис Давиду Амбарцумяну и еще четырем лицам выдвинуто обвинение в рамках уголовного дела о массовых беспорядках, которые произошли 22 апреля в ереванском округе Эребуни. Об этом Hetq.am сообщила советник председателя Следственного комитета Сона Трузян.

Давид Амбарцумян обвиняется в организации и участии в массовых беспорядках, остальные четверо, в том числе вице-мэр Карен Оганян, - в участии в беспорядках.

Напомним, что 22 апреля, после задержания в округе Эребуни депутатов Национального Собрания Никола Пашиняна, Арарата Мирзояна и Сасуна Микаеляна, лица в медицинских масках набросились на участников акции протеста и применили насилие с использованием дубинок, электрошокеров и камней.

Находившиеся на месте событий полицейские не вмешались в происходившие действия.

Уголовное дело по данному инциденту возбуждено по статье о массовых беспорядках. Сона Трузян сообщила, что следователь представил в суд ходатайство об аресте виновных. Сегодня был задержан еще один участник этих событий.