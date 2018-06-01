КГД заключил договор с компанией, взамосвязанной с Гагиком Хачатряном

Комитет госдоходов 13 апреля с.г. заключил договор об оказании услуг с компанией “Айюнетворкс”, взаимосвязанной с бывшим министром финансов Гагиком Хачатряном.

Стоимость договора составила 234 млн драмов. Компания обязалась оказать услуги по бесперебойному обслуживанию внедренных в КГД электронных систем.

Эти услуги компания должна была оказать КГД в период с апреля по 5 декабря 2018 г.

Напомним, что ООО “Айюнетворкс” было основано в марте 2008 г. Учредителями компании были двоюродный брат Гагика Хачатряна Айк Хачатрян и Александр Есаян. Последнему принадлежат 3,17% акций компании “Юком”.

Есаян владеет также 40% ООО “Айюнетворкс”, остальные 60% принадлежат Араму Антоняну. В январе 2016 г. Айк Хачатрян покинул эту компанию.

Комитет госдоходов часто заключал договоры с “Айюнетворкс”. Несколько дней назад мы сообщили о том, что Контрольная палата взяла под контроль использование Комитетом ГД государственных средств и осуществление ряда других функций. В результате изучения выяснилось, что в декабре 2015 г. КГД заключил с ООО “Айюнетворкс” договор на общую сумму 499 млн драмов. В рамках договора в апреле 2017 г. таможенным службам было поставлено с целью мониторинга 224 камеры видеонаблюдения BOSCH, однако в процессе проверки оказалось, что 36 видеокамер были заскладированы и их дальнейшая судьба неизвестна.

Добавим, что в декабре 2015 г. КГД заключил договор с компанией “Айюнетворкс”, по которому компания до 28 апреля 2017 г. должна была установить на всех таможнях и таможенных пунктах мониторинговые центры.