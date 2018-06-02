Организация внеочередных парламентских выборов по Программе правительства

На состоявшемся 1 июня заседании исполнительного органа была утверждена Программа правительства. 7 июня она будет представлена на внеочередном заседании Национального Собрания. Одним из приоритетов Программы является проведение внеочередных парламентских выборов. Вместе с тем это один из пунктов программы лидера бархатной революции Никола Пашиняна.

Согласно Программе, после победы бархатной революции стало очевидно, что парламент шестого созыва не отражает реальные политические настроения народа, что вызывает необходимость в проведении внеочередных парламентских выборов.

Залогом проведения свободных и демократических выборов является прежде всего изменение Избирательного кодекса, говорится в Программе правительства.

В документе отражены следующие положения:

.Отказаться от рейтинговой избирательной системы и перейти к полноценной пропорциональной избирательной системе

.Сформировать отражающие новую реальную картину избирательные списки, которые в дальнейшем будут обновляться по самоработающему механизму

. Исключить возможность повторного голосования путем создания сети синхронной и интегрированной проверки отпечатком пальцев проголосовавших избирателей или другим равноценным способом

. Гарантировать законом предоставление участвующим в выборах политическим силам платного и бесплатного эфира в прайм-тайм

. Исключить незаконное воздействие на волеизъявление граждан, оказание давление и раздачу взяток. С этой целью создать в правоохранительной системе подразделение по борьбе с принудительным воздействием на ориентированность избирателей, раздачей взяток и запрещенными законом материальными пожертвованиями, оказанием услуг, незаконными обещаниями и незаконным финансированием избирательной кампании

. Осуществить гарантирующие свободное волеизъявление граждан другие изменения Избирательного кодекса.

О проведении внеочередных парламентских выборов впервые заявил Никол Пашинян на митинге 15 апреля на площади Франции, когда подробно изложил программные пункты, подчеркнув, что под борьбой против Сержа Саргсяна в первую очередь имеется в виду борьба с фальсификацией выборов. По словам Пашиняна, первым шаг должно стать совершенствование системы взятия отпечатков пальцев таким образом, чтобы повторное голосование было исключение. Второй шаг – мобилизация избирательных списков. “Если, предположим, гражданин выезжает из страны и не возвращается в течение недели, то система автоматически исключает его из избирательного списка”,- отметил Пашинян.

Третий шаг – создание органа по расследованию избирательных преступлений, кандидатуру руководителя которого должна предложить оппозиция.

Включенным в Программу правительства наиболее спорным положением парламентских выборов является, пожалуй, исключение рейтинговой системы. Бывший министр юстиции Давид Арутюнян по завершении состоявшегося 1 июня заседания Верховного органа РПА заявил, что рейтинговая система очень полезна.

Согласно Конституции, Национальное Собрание одобряет Программу правительства в семидневный срок большинством голосов депутатов.