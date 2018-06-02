Суббота, 02 июня
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Ситуация на передовой на минувшей неделе



В период с 27-го мая по 2-е июня устанрвившаяся на линии соприкосновения арцахских и азербайджанских войск относительно стабильная ситуация не претерпела существенных изменений. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Республики Арцах. 

В указанный период противник нарушил режим прекращения огня около 200 раз, произведя в направлении армняских позиций более 3000 выстрелов. 

Подразделения Армии обороны продолжают владеть оперативно-тактической ситуацией и уверенно выполняют поставленную перед ними боевую задачу. 


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