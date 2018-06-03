Авиакомпании обеспокоены угрозой торговой войны

Deutsche Welle -США возобновили тарифные угрозы в адрес Китая и ввели штрафные пошлины на сталь и алюминий из Канады, Мексики и ЕС. Авиаперевозчики опасаются, что усиливающийся протекционизм приведет к снижению пассажиропотока.

Авиакомпании в воскресенье, 3 июня, выразили опасение, что растущая напряженность в сфере мировой торговли негативно скажется на авиапромышленности и мировой экономике. Они отреагировали таким образом на возобновление тарифных угроз США в адрес Китая и введение штрафных пошлин на сталь и алюминий, импортируемые в США из Канады, Мексики и стран Евросоюза.

"Любые меры, которые ограничивают торговлю и, следовательно, могут ограничить пассажирские перевозки, - это плохо, причем не только для глобальной экономики. Это очень плохо для нашей отрасли", - заявил генеральный директор Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) Александр де Жюньяк а кулуарах ежегодного форума IATA в австралийском Сиднее.

Спрос на авиаперелеты бизнес-классом может снизиться

Глава American Airlines Group Дуглас Паркер отметил, что "мы всегда испытываем обеспокоенность, когда наблюдаем рост напряженности вокруг мировой торговли и свободной торговли". Со своей стороны глава Всемирного совета по туризму и путешествиям (WTTC) Глория Гевара сказала, что атмосфера неуверенности может сократить спрос на перелеты бизнес-классом - один из ключевых источников дохода для авиаиндустрии.

Концерны Boeing и Airbus также констатировали, что атмосфера неуверенности негативно влияет на бизнес, добавив, что свободная торговля способствовала экономическому росту и созданию новых рабочих мест. Airbus, в частности, отметил, что авиапромышленность существует благодаря свободе передвижений и открытым рынкам.