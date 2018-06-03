Лондон заподозрил 130 человек в получении имущества незаконным путем. Под подозрение попали россияне

Новая газета - В Национальном агентство по борьбе (НАПБ) с преступностью заподозрили 130 человек, которые могут являться владельцами «имущества невыясненного происхождения», среди них большая часть из России или как-то связана с Россией. Об этом сообщило издание The Times.

По словам начальника одного из отдела НАПБ по борьбе с экономическими преступлениями Дональда Туна, выбор подозреваемых делался не на основе гражданства. «Мы сосредоточены на борьбе с коррумпированными элитами и их незаконным богатством», — сказал Тун.

Тун также заверил, что новые санкции США, введенные против «российских олигархов», не были толчком к началу расследования о «незаконно нажитом имуществе».

По словам начальника одного из отдела НАПБ по борьбе с экономическими преступлениями Дональда Туна, выбор подозреваемых делался не на основе гражданства. «Мы сосредоточены на борьбе с коррумпированными элитами и их незаконным богатством», — сказал Тун.

Тун также заверил, что новые санкции США, введенные против «российских олигархов», не были толчком к началу расследования о «незаконно нажитом имуществе».