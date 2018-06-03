Лондон заподозрил 130 человек в получении имущества незаконным путем. Под подозрение попали россияне

Новая газета - В Национальном агентство по борьбе (НАПБ) с преступностью заподозрили 130 человек, которые могут являться владельцами «имущества невыясненного происхождения», среди них большая часть из России или как-то связана с Россией. Об этом сообщило издание The Times.
По словам начальника одного из отдела НАПБ по борьбе с экономическими преступлениями Дональда Туна, выбор подозреваемых делался не на основе гражданства. «Мы сосредоточены на борьбе с коррумпированными элитами и их незаконным богатством», — сказал Тун.
Тун также заверил, что новые санкции США, введенные против «российских олигархов», не были толчком к началу расследования о «незаконно нажитом имуществе».
По словам начальника одного из отдела НАПБ по борьбе с экономическими преступлениями Дональда Туна, выбор подозреваемых делался не на основе гражданства. «Мы сосредоточены на борьбе с коррумпированными элитами и их незаконным богатством», — сказал Тун.
Тун также заверил, что новые санкции США, введенные против «российских олигархов», не были толчком к началу расследования о «незаконно нажитом имуществе».
Комитет по международным делам Палаты общин британского парламента подготовил доклад «Золото Москвы: российская коррупция в Великобритании», в котором потребовал ввести индивидуальные санкции против российских бизнесменов и чиновников, связанных с президентом страны Владимиром Путиным.
Авторы доклада призывают ужесточить санкции, так как, по их мнению, условия для российского бизнеса в Британии остаются благоприятными, несмотря на жесткую риторику в адрес Москвыв связи с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
В Национальном агентство по борьбе (НАПБ) с преступностью заподозрили 130 человек, которые могут являться владельцами «имущества невыясненного происхождения», среди них большая часть из России или как-то связана с Россией. Об этом сообщило издание The Times.
По словам начальника одного из отдела НАПБ по борьбе с экономическими преступлениями Дональда Туна, выбор подозреваемых делался не на основе гражданства. «Мы сосредоточены на борьбе с коррумпированными элитами и их незаконным богатством», — сказал Тун.
Тун также заверил, что новые санкции США, введенные против «российских олигархов», не были толчком к началу расследования о «незаконно нажитом имуществе».