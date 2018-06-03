В этом месяце в Армении ожидаются перемены в сфере авиации. В июне-июле предусмотрено завершить строительство аэропорта “Сюник” в Капане. Мы уже рассказывали о том, что самолет “Л-410” уже окрашен в цвета нового оператора и получил название “Амо Сагян”. Известно, что эксплуатантом станет компания “Atlantis”. По данным Главного управления гражданской авиации, “Л-410” пока не внесен в армянский реестр, то есть не имеет армянской прописки. Самолет, рассчитанный на 19 человек, свяжет Капан с Ереваном, а это будет означать возрождение в Армении внутренней авиации после 90-х годов прошлого века.

Несколько слов о компании “Atlantis European Airways”. Она имеет два “Airbus A320”, которые, однако, сданы в аренду иностранным эксплуатантам. В мае 2017 г. принадлежащий “Atlantis” EK-32002 был передан молдовской компании "Fly One”. Во время рейса Гераклион-Кишинев в июле прогшлого года самолелт попал в неприятную ситуацию: из-за технической проблемы экипажу пришлось возвращаться на остров Крит. В ноябре 2017 г. армянский оператор сдал самолет в аренду греческой компании “Ellinair”, которая и эксплуатирует его по сей день.

Принадлежащий “Atlantis European Airways” второй самолет, EK-32008, который с 2003 г. имеет армянскую регистрацию, в 2016-2017 гг. эксплуатировала та же “Fly One”. С конца 2017-го до весны этого года самолет не летал. Недавно, после окрашивания в новые цвета, EK-32008 был сдан в аренду той же греческой компании “Ellinair”. Таким образом, “A320” компании “Atlantis” сменил молдавскую “миграцию” на греческую.

Напомним, что “Ellinair” была основана в 2013 г. в качестве составляющей “Mouzenidis Group”. Основной задачей компании было обслуживание в первую очередь прибывающих в Грецию туристов из России и Украины. На данный момент два армянских самолета обеспечивают связь между Москвой и греческими городами. Добавим, что если владельцем EK-32002 является кипрская компания "Arolova Enterprises Limited”, то EK-32008 принадлежит армянскому “Юнибанку”.

Для выполнения регулярных и нерегулярных (чартерных) коммерческих рейсов авиакомпании должны иметь свидетельство эксплуатанта воздушного судна. Сегодня этот документ в Армении имеют пять компаний – “Авиакомпания Армения”, “Антлантик Юропиан Эйрвейз”, “Армения Эйрвейз”, “Марс Авиа”, “Тарон Авиа”. “Авиакомпания Армения” – единственная, которая выполняет полеты в Армению и из Армении, самолеты компаний “Марс Авиа” и “Тарон Авиа” выполняют в Африке соответственно грузоперевозки и пассажироперевозки. Об “Atlantis” мы уже рассказали

Не исключено, что очень скоро число операторов в армянском небе увеличится. Вполне вероятно, что помимо осуществляемого “Atlantis” рейса Капан-Ереван-Капан, начнут выполняться международные рейсы. Речь идет о компаниях “Армения Эйрвейз” и “Тарон Авиа”, о которых мы расскажем в ближайшее время.

На фото: EK-32008 в небе над Афинами (12.05.2018)