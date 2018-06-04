Валерий Осипян: “Мы провели красную черту”

Начальник Полиции РА Валерий Осипян уверяет: в Полиции нет элементов коррупции. Об этом Осипян сказал на встрече с аккредитованными в парламенте журналистами в ответ на замечание о том, что, согласно заявлению Службы нацбезопасности, в некоторых подразделениях Полиции действовали коррупционные схемы.

“Я с уверенностью заявляю: на сегодняшний день в Полиции нет элементов коррупции, предприняты конкретные шаги. Не исключаю, что, возможно, кто-то из моих коллег…” – сказал В.Осипян.

Начальник Полиции не отрицал, что некоторые подразделения были вовлечены в коррупционные схемы.

“Да, в Полиции были такие подразделения, но я бы не стал говорить о том, что это явление носило повсеместный характер. Речь идет в основном о тех подразделениях, которые контактировали с гражданами. Проблемы были главным образом в системе дорожной полиции”,- отметил Валерий Осипян, заверив, что виновные будут привлечены к ответственности. На вопрос, окажутся ли среди них должностные лица, начальник Полиции сказал: “Мы взяли на вооружение принцип не делать различий между начальником Полиции Осипяном и младшим сержантом Киракосяном. Мы провели красную черту”.

Осипян также сообщил, что планируется повышение зарплаты сотрудников Полиции. По этому вопросу в правительстве уже прошли обсуждения. Повысить зарплату предусмотрено в январе. В Полиции будет пересмотрено и количество сотрудников, ожидаются сокращения.