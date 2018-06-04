Правительство рассматривает военное сотрудничество с РФ как важную составляющую системы обеспечения безопасности Армении

Основной целью внешней политики правительства является защита суверенитета Республики Армения, системы обеспечение безопасности Армении и Арцаха, повышение международного авторитета РА.

Об этом говорится в разделе внешней политики Программы правительства Никола Пашиняна.

Процесс урегулирования нагорно-карабахского конфликта нынешнее правительство, как и предыдущее, видит в формате сопредседательства Минской группы ОБСЕ и исключительно мирным путем.

“Статус и обеспечение безопасности Арцаха являются для Армении первоочередными приоритетами в переговорном процессе. Правительство, однако, убеждено, что существенное значение для повышения эффективности переговоров имеет наличие соответствующей атмосферы утверждения мира и отсутствие у сторон агрессивной риторики”,- говорится в Программе.

Правительство выражает уверенность, что Республика Арцах как сторона конфликта должна иметь решающий голос и участвовать в реальном и длительном процессе мирного урегулирования проблемы.

Во внешней политике правительство Никола Пашиняна, как и предыдущее республиканское правительство, намерено руководствоваться принципом “и – и”, который предусматривает углубление отношений и с РФ, и с ЕС. Правительство прилагает усилия для применения Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве и начала диалога по вопросу либерализации въездных виз стран ЕС для граждан Армении. Что касается отношений со стратегическим партнером, Россией, то, согласно Программе, правительство будет прилагать усилия в направлении развития союзнических отношений с Российской Федерацией, рассматривая эту цель как приоритетную.

“Отношения между Арменией и Россией должны основываться на дружбе, равноправии, готовности решать вопросы совместными усилиями. Правительство рассматривает стратегическое сотрудничество Армении и РФ как важную составляющую системы обеспечения безопасности Армении”,- говорится в Программе.

Правительство также намерено дать толчок дружественному партнерству с США в различных сферах, углублять разносторонние отношения с Грузией и Ираном, расширять взаимное сотрудничество с ближневосточными странами-партнерами, развивать сотрудничество с государствами Азии, Африки и Океании.

Правительство придает важное значение и углублению сотрудничества Армении с НАТО, ОДКБ, вовлечению Армении в Международную организацию франкофонии.

В Программе затронут также процесс международного признания Геноцида армян.

“Во внешнеполитической сфере правительство придает важное значение и защите прав и интересов граждан и юридических лиц РА в иностранных государствах, вопросам сохранения армянского культурно-исторического наследия и оказания помощи гражданам РА в чрезвычайных ситуациях”.

Напомним, что Программа правительства будет представлена на внеочередном заседании парламента, которое состоится 7 июня.

Фото: Primeminister.am