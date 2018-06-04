Зампредседателя КГД приглашен на допрос по делу “Норфолка”

Заместитель председателя Комитета госдоходов Рафик Машадян приглашен в Службу национальной безопасности в качестве свидетеля.

Об этом аккредитованным в парламенте журналистам сообщил директор СНБ Артур Ванецян. Машадян приглашен по уголовному делу о действиях Службы нацбезопасности в ООО “Норфолк”. Напомним, что ранее Рафик Машадян занимал должность начальника налоговой инспекции по крупным налоплательщикам Министерства финансов РА.

На вопрос, будет ли приглашен на допрос бывший председатель КГД Вардан Арутюнян, Директор СНБ отметил, что это покажет ход следствия.

“Заместитель председателя Комитета госдоходов сегодня или завтра будет приглашен в СНБ для дачи показаний. После оценки этих показаний будет решен вопрос его дальнейшего статуса в рамках возбужденного уголовного дела”,- сказал директор СНБ.

На вопрос, могла ли эта схема действовать без ведома и согласия Сержа Саргсяна, Артур Ванецян сказал, что основывается на фактах и что следствие даст ответы на все вопросы.

Журналистов также интересовало, сможет ли СНБ проявить политическую волю к раскрытию нарушений в компаниях бывших высокопоставленных чиновников. “Я заверяю, что любой чиновник, бывший или действующий, который окажется в поле нашего зрения, при наличии достаточных оснований для привлечения к ответственности будет привлечен к ответственности”,- подчеркнул Артур Ванецян.

По поводу высказывания руководителя парламентской фракции Республиканской партии Ваграма Багдасаряна о том, что СНБ проявляет поспешность в своих заявлениях и что могут последовать заявления и других звевньев, Ванецян сказал, что не комментирует заявления политических лиц. И добавил: “Что значит, была договоренность с предыдущей властью? Была договоренность действовать незаконно? А почему тот же “Карфур” не действовал по незаконной схеме? Не сочтите это за рекламу. Или почему все остальные магазины не пользовались этой схемой? Пользовались всего 11 хозяйствующих субъектов. Разве у всех не возникает вопрос, почему такое могло произойти. Почему действующие в наших с вами дворах магазины не хотели платить меньше налогов?”