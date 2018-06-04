На выставке Rest-Hotel Expo 2018 «Юнибанк» представил специальные бизнес кредиты для сферы туризма

«Юнибанк» принял участие в национальной выставке Rest-Hotel Expo 2018, на котором представил кредитные продукты, разработанные специально для малых и средних предприятий отельного и ресторанного бизнеса. Нишевые кредиты банка учитывают индивидуальные особенности и сезонный характер бизнеса, создавая возможность для МСБ получить финансирование под конкретные потребности на максимально выгодных условиях. Благодаря данному подходу, в первом квартале общее количество кредитов «Юнибанка», предоставленных малому и среднему бизнесу, более чем на 50% превысил аналогичный показатель предыдущего года.

Одно из главных потребностей малых и средних предприятий – возможность получения долгосрочных ресурсов на развитие бизнеса. Предприятиям сферы туризма «Юнибанк» предлагает бизнес кредиты со сроком погашения до 90 месяцев и с годовой процентной ставкой 10.5% в драмах РА в рамках сотрудничества с Европейским инвестиционным банком (EIB).



С целью повышения эффективности деятельности и конкурентоспособсности предприятий «Юнибанке» в сотрудничестве с немецким банком KfW предлагает оформить бизнес кредит «Энергоэффективный», который предоставляется для сокращения и оптимизации энергозатрат. С рок кредита составляет до 5 лет, сумма - до 500 млн драмов.



Малому бизнесу «Юнибанк» предлагает бизнес кредиты без залога, с упрощенной процедурой получения кредита, так как нет необходимости в дополнительных расходах на нотариальное оформление и страхование залога. Выгодные условия, гибкий календарь погашений кредита и возможность досрочного погашения без всяких ограничений повышает уровень доступности кредитных средств для большего числа предпринимателей. Процесс рассмотрения заявок на беззалоговые кредиты в банке автоматизирован, благодаря эксплуатации новейшей CRM- системы от компании «Протобэйз Лабораториз».



Учитывая особенности гостинично-ресторанного бизнеса, в «Юнибанке» можно также оформить карту Visa Business с возобновляемой кредитной линией для оперативного проведения необходимых платежей в любой точке мира.



«Мы предлагаем кредиты специально разработанные под нужды предприятий, занятых в сфере туризма, которые учитывают все нюансы их деятельности. Специализированные кредитные программы работают максимально эффективно и обеспечивают условия для роста деятельности наших клиентов. Rest-Hotel Expo 2018 - хорошая площадка дляустановления сотрудничества с новыми партнерами и представления преимуществ наших кредитных продуктов бизнесу», - отметил директор по линии продаж и развития корпоративного бизнеса «Юнибанка» Давид Петросян.