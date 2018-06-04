Валерий Осипян: “Предусмотрено уменьшение размеров штрафов”

В ходе обсуждения в Национальном Собрании отчета о выполнении госбюджета 2017 г. депутат фракции “Царукян” Наира Зограбян коснулась использования спидометров и камер видеонаблюдения.

“Многие граждане заложили свои дома только потому, что на каждом шагу в кустах установлены спидометры. Это было сделано только с одной целью – грабить людей. Это элементарный грабеж”,- сказала Зограбян.

По этому вопросу начальник Полиции Валерий Осипян сообщил, что планируют представить в правительство соответствующие предложения.

“Этот вопрос интересует все общество. Мне бы не хотелось сегодня говорить на эту тему, но поскольку Вы ее затронули, то сообщу, что мы собираемся предложить правительству изучить опыт соседних стран. Да, предусмотрено уменьшение размеров штрафов, вопрос спидометров будет пересмотрен”,- сказал начальник Полиции, добавив, что в ближайшее время общественность будет проинформирована об изменениях.