Директор СНБ: “Телефонные разговоры будут прослушиваться исключительно на основании решения суда”

В ходе сегодняшнего обсуждения в парламенте отчета о выполнении госбюджета 2017 г. депутат фракции “Царукян” Наира Зограбян коснулась случаев прослушивания телефонных разговоров различных политических деятелей. Обращаясь к директору Службы национальной безопасности АртуруВанецяну, депутат отметила: “На протяжении многих лет все наши телефонные разговоры – от политических бесед до бытовых – прослушивались без какого-либо правового основания. Я хочу спросить руководителя этой важной структуры: будет шпионаж прекращен или нет?”

Ванецян сказал, что не хочет формулировать свой ответ таким образом, чтобы слова депутата были подтверждены или опровергнуты.

“Поэтому я Вас заверяю, что Служба национальной безопасности будет действовать искключительно в рамках закона. Телефонные разговоры будут прослушиваться исключительно на основании решения суда. Я Вас в этом зааверию и официально заявляю об этом как директор СНБ”,- сказал Артур Ванецян.