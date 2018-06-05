Принято решение о приостановлении полномочий мэра и вице-мэра Масиса

Полномочия мэра города Масис Давида Амбарцумяна и вице-мэра Карена Оганяна будут приостановлены. Об этом Hetq.am соо,щил советник генпрокурора РА Гор Абрамян.

В ходе предварительного следствия по уголовному делу, возбужденному в следственном управлении города Еревана по чч.1 и 2 ст.225 УК РА, выяснилось, что вовлеченные в качестве обвиняемых Давид Амбарцумян и Карен Оганян, согласно закону РА “Об общественной службе”, состоят на общественной службе, в связи с чем имеются достаточные основания предполагать, что, продолжая занимать указанные должности, данные лица могут препятствовать расследованию дела. Основываясь на вышеизложенном, осуществляющий надзор за законностью уголовного дела принял решения о временном прекращении полномочий Д.Амбарцумяна и К.Оганяна,сообщил Гор Абрамян.

Напомним, что 22 апреля, после задержания в столичном округе Эребуни депутатов Национального Собрания Никола Пашиняна, Арарата Мирзояна и Сасуна Микаеляна, лица в штатском и медицинских масках набросились на участников мирного шествия, применив к ним насилие с использованием дубинок, камней и электрошокеров.

Мэр Масиса Давид Амбарцумян обвиняется в организации и участии в массовых беспорядках, вице-мэр Карен Оганян – в участиии в массовых беспорядках.

2 мая суд отклонил ходатайство о применении к Давиду Амбарцумяну и Карену Оганяну меры пресечения в виде ареста.