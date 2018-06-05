Араик Арутюнян: “Образовательная система погрязла в коррупции”

В парламенте продолжается обсуждение отчета о выполнении госбюджета 2017 г. Депутат фракции “Царукян” Наира Зограбян заявила, что на протяжении многих лет образовательная система сидела на “игле коррупции”.

“Я хочу призвать Вас изучить, каким образом руководитель ведомства и лица из его близкого окружения распыляли полученные от ЕС многочисленные гранты посредством регистрации различных липовых общественных организаций и проведением абсурдных флешмобов”,- сказала Наира Зограбян, обращаясь к министру образования Араику Арутюняну.

Депутат призвала руководителя ведомства изучить ”эпопею” лицея “АЙБ”.

Араик Арутюнян отметил, что предыдущим властям на борьбу с коррупцией выделялись гранты на десятки миллионов драмов, но ни один из них не послужил своей цели. “Образовательнаая система погрязла в коррупции, и я сообщил своим международным партнерам, что мы не будем просить на подобные цели ни одного драма. Мы не нуждаемся в деньгах для борьбы с коррупцией”,- сказал Араик Арутюнян.

Касаясь лицея “АЙБ”, министр отметил, что на это учебное заведение часто ссылается бывший советник по образованию Сержа Саргсяна, священник Месроп Арамян. “Между тем проблемы, о которых я говорил, связаны с политической деятельностью отца Месропа и крупными суммами, выделенными Араратскому бакалавриату. Я попросил отдел аудита нашего министерства провести проверки”,- сказал А.Арутюнян.